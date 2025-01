Darts-WM 2025: Wrights Märchen vorbei

Wright gelangen am Mittwochabend lediglich drei 180er, sein Average über drei Darts blieb bei enttäuschenden 92,41 Punkten. Auch Bunting gelangen lediglich zwei Maxima, der Average (95.55) und vor allem das Timing waren am Abend jedoch auf der Seite des Engländers.

Bunting zu Beginn fehlerlos auf Doppel

Im zweiten Satz brachten sowohl Wright als auch Bunting ihre Anwürfe ins Ziel, ehe der führende Engländer 130 Punkte über das Bullseye checkte und 2:1 in den Legs in Führung ging. Mit eigenem Anwurf warf sich Bunting anschließend zur 2:0-Satzführung.

Wrights Lebenszeichen kommt zu spät

Das nächste Leg entschied dann wieder Wright für sich, so dass es zur Entscheidung über den dritten Satz im fünften Leg kam. Dieses gestaltete sich lange Zeit offen, doch am Ende setzte sich erneut Bunting durch und erhöhte auf 3:0.

Satz vier ging in Windeseile ebenfalls an den 39-jährigen Engländer, der Wright mit 3:0 in den Legs an die Wand spielte und auf 4:0 in den Sätzen stellte.