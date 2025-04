Der Musterschüler des FC Bayern

Michael Olise spielt eine hervorragende Debütsaison beim FC Bayern. Dass Max Eberl dieser Aspekt in der Diskussion um die FCB-Transferpolitik zu kurz kommt, untermauert er nach dem Kantersieg in Heidenheim.

Zwei Siege trennen den FC Bayern noch von der 34. deutschen Meisterschaft der Vereinsgeschichte – höchstens. Daran, dass die Münchner diese in den ausstehenden vier Saisonspielen noch einfahren, bestehen keine Zweifel.

Drei Tage nach dem bitteren Ausscheiden im Champions-League-Viertelfinale legte der FCB beim Ligaspiel in Heidenheim einen hochkonzentrierten Auftritt hin und zeigte sich spielfreudig.

Ein Thema dominiert: Wie wird der Bayern-Kader der Zukunft aussehen? Welche Anpassungen sind im Sommer notwendig, um in allen Wettbewerben den hohen, eigenen Ansprüchen gerecht zu werden?

Eberl lobt Olise für herausragende Saison

Bereits nach dem Spiel in Mailand stellte Sportvorstand Max Eberl diesbezüglich klar, dass es in erster Linie darum gehe, dass die derzeit unter Vertrag stehenden Spieler allesamt fit werden. Leistungsträger wie Jamal Musiala, Alphonso Davies oder Dayot Upamecano seien nun einmal nicht zu ersetzen.

Auch nach dem 4:0 in Heidenheim untermauerte er diese Sichtweise. „Wenn die wieder da sind, haben wir einen Kader, der einfach stark genug ist für die Zukunft.“

Dass Anpassungen dennoch möglich und sinnvoll seien, wollte Eberl nicht ausschließen – und verwies auf das beste Bayern-Beispiel der jüngeren Vergangenheit, das diese These unterstützt. „Dass wir punktuell versuchen sollten zu ergänzen, haben wir bei Michael Olise gesehen. Das geht auch so ein bisschen unter, dass der nämlich eine herausragende Saison spielt.“

Assist-König: Olise vor Wirtz und Grifo

Es ist wohl die höchste Wertschätzung, die ein Spieler erhalten kann: konstant so stark zu performen, dass es gar keine Besonderheit mehr darstellt.

Den Erfolg in Heidenheim leitete er mit einer für ihn so typischen Aktion ein. Doppelpass mit Konrad Laimer, Zug von der rechten Seite in die Mitte und Anspiel auf Harry Kane, der mit dem linken Fuß die frühe Führung erzielte.