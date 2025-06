PDC verkündet weitreichende Neuerungen bei Darts-WM

Weil bei der World Darts Championship 2025/2026 ganze 128 Spieler am Start sein werden, geht die PDC neue Wege. Nun gab sie bekannt, wie sich die Stars aus aller Welt für das Mega-Event (live auf SPORT1 ) qualifizieren können.

Die Top-40-Spieler der PDC Order of Merit erhalten ihr Ticket dabei automatisch, entscheidend ist der Stand der Weltrangliste nach den Players Championship Finals im November.

So können sich deutsche Darts-Stars qualifizieren

Und auch die 40 besten noch nicht qualifizierten Spieler der ProTour Order of Merit sind automatisch dabei. Bislang galt das jeweils nur die ersten 32 der jeweiligen Ranglisten.

Aber auch deutsche Spieler, die nicht über eine Tour Card verfügen, können noch ins Teilnehmerfeld rücken. So bietet die PDC Europe Super League neben der Challenge und Development Tour eine Möglichkeit, sich für die WM zu qualifizieren.

Alle weiteren Startplätze werden in internationalen Qualifikationsturnieren ausgespielt.

Mindestens vier WM-Tickets für Frauen

Die vier Spielerinnen, die im Alexandra Palace auf der ganz großen Bühne spielen, werden in zwei Wettbewerben ermittelt. Neben der Siegerin des Women’s World Matchplay qualifizieren sich auch die drei Bestplatzierten der PDC Frauen-Tour.

Im vergangenen Jahr waren mit Serienstarterin Fallon Sherrock und Debütantin Noah-Lynn van Leuven zwei Frauen an den Start gegangen, Matchplay-Siegerin Beau Greaves hatte verzichtet, um an der Frauen-WM teilzunehmen.

Die meisten Frauen hatten bislang 2023 mitgespielt, als sich neben Sherrock und Greaves auch Lisa Ashton qualifizierte. Das Trio führt die Rangliste der Women’s Series aktuell vor van Leuven an, beste Deutsche ist Stefanie Lück auf Rang 17.

So werden die weiteren WM-Starter ermittelt

Fünf Plätze gehen an Spieler der Championship Darts Corporation, fünf weitere an Akteure der PDC Asian Tour Order of Merit, die gemeinsam mit den Finalisten der PDC Asian Championship teilnehmen werden.