Darts-WM 2026: Krimi! Merk sichert sich WM-Ticket

Johannes Vehren 07.11.2025 • 23:03 Uhr Arno Merk gewinnt die PDC Europe Darts Super League. Damit sichert sich der Deutsche einen Startplatz bei der WM.

Es ist vollbracht! Der deutsche Darts-Spieler Arno Merk hat sich einen Startplatz für die anstehende Weltmeisterschaft (ab 11. Dezember live bei SPORT1) gesichert.

Das Finale der PDC Europe Darts Super League gewann der 33-Jährige gegen Daniel Klose mit 8:6. Merk wird zum ersten Mal in seiner Karriere an dem wichtigsten Turnier des Jahres teilnehmen.

Merk von WM-Teilnahme „überwältigt“

Als er das Match auf der Doppel-16 beendete, konnte es Merk zunächst gar nicht glauben, ehe ihn die Gefühle übermannten und er zu seinem Anhang im Publikum lief. Der Darts-Spieler ließ seinen Emotionen freien Lauf.

„Ich bin überwältigt“, gestand der WM-Teilnehmer im Sieger-Interview. „Ich möchte mindestens eine Runde weiterkommen“, gab er direkt sein Ziel für das Turnier im legendären Alexandra Palace preis.

Acht Deutsche bei der WM dabei

Merk spielte im Finale einen Average von 93,69 Punkten gepaart mit einer Doppelquote von 45,23 Prozent. Klose kam auf 84,37 im Durchschnitt sowie auf eine Checkout-Quote von 35,18 Prozent.