Darts-WM 2026: Die Auslosung heute live im TV, Stream und Ticker

SPORT1 24.11.2025 • 12:00 Uhr Die Darts-WM steht vor der Tür. Am Montag wird der Turnierbaum ausgelost. Auf wen treffen die deutschen Teilnehmer? SPORT1 begleitet die Auslosung live im Ticker.

Die Auslosung für die Darts-WM steht an! Mindestens acht deutsche Teilnehmer sind bei der Weltmeisterschaft im Alexandra Palace in London (11. Dezember bis 3. Januar, live bei SPORT1) mit dabei, doch es könnten noch mehr werden.

Denn: Ab 13 Uhr werden im PDC World Championship TCH Qualifier 2025 die letzten fünf WM-Tickets vergeben.

Im Anschluss findet dann die Auslosung statt. SPORT1 zeigt diese im kostenlosen Livestream und begleitet die Zeremonie ebenfalls live im Ticker. Mit Spannung werden die Gegner der deutschen Teilnehmer erwartet.

Darts-WM 2026 live: So können Sie die Auslosung verfolgen

TV: -

- Stream: SPORT1 und DAZN

und Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Im Gegensatz zu den Vorjahren sind die Topstars aufgrund des neuen Modus diesmal direkt gefordert. Alle 128 Spieler steigen direkt in der ersten Runde ein. Die besten 64 Spieler werden auf der linken Seite des Turnierbaums gesetzt, auf der rechten Seite befinden sich die 64 Qualifikanten als mögliche Gegner.

Das Teilnehmerfeld setzt sich zunächst aus den Top 40 der PDC Order of Merit zusammen. Ebenso wurden 40 Startplätze über die Pro Tour Order of Merit vergeben. Das restliche Teilnehmerfeld ergibt sich aus internationalen Qualifikanten.

Diese deutschen Hoffnungen sind bei der WM mit dabei

Qualifiziert sind aus deutscher Sicht bereits: Martin Schindler, Ricardo Pietreczko, Gabriel Clemens, Niko Springer, Lukas Wenig, Max Hopp und Dominik Grüllich und Arno Merk. Damit ist der Rekord aus dem Vorjahr (sechs Teilnehmer) bereits übertroffen.

Wer zieht das Hammerlos Luke Littler? Kommt es zu einem echten Kracher-Duell? Das wird sich alles bei der Auslosung zeigen.

Letzte Chance auf ein WM-Ticket

Zuvor werden ab 13 Uhr beim TCH Qualifier die letzten fünf WM-Tickets ausgespielt. 44 Spieler kämpfen um die letzten WM-Tickets, darunter vier Deutsche: Maximilian Czerwinski, Kai Gotthardt, Florian Hempel und Leon Weber.