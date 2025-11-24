Darts-WM: Alle Partien der 1. Runde

Die deutschen Spieler haben bei der anstehenden Darts-WM in London (11. Dezember bis 3. Januar, live bei SPORT1) überwiegend machbare Auftaktaufgaben erwischt. Martin Schindler, 13. der Weltrangliste, trifft in der ersten Runde auf Stephen Burton aus England, 67. im Ranking.
Die deutsche Nummer zwei Ricardo Pietreczko bekommt es derweil mit dem Portugiesen José de Sousa zu tun, dessen bislang größter Erfolg der Grand-Slam-Titel 2020 ist.
Das auf dem Papier schwierigste Los zog Dominik Grüllich, der als einziger Deutscher in der ersten Runde auf einen gesetzten Spieler trifft. Der 23-Jährige aus Wolnzach duelliert sich bei seinem Debüt im „Ally Pally“ mit dem Niederländer Jermaine Wattimena, dem 19. der Weltrangliste. Während Max Hopp sein WM-Comeback gegen den Engländer Martin Lukeman feiert, spielt Shootingstar Niko Springer gegen Joe Comito aus Australien.
Acht Deutsche bei der Darts-WM
Acht deutsche Spieler sind beim Highlight dabei, so viele wie nie zuvor. Lukas Wenig, der zuletzt beim Grand Slam of Darts überraschend das Viertelfinale erreicht hatte, trifft auf den Niederländer Wesley Plaisier. Gabriel Clemens spielt gegen den US-Amerikaner Alex Spellman um den Einzug in die nächste Runde, PDC-WM-Debütant Arno Merk steht ein Duell mit Belgiens Kim Huybrechts bevor.
Der englische Weltranglistenerste Luke Littler startet seine Mission Titelverteidigung gegen Darius Labanauskas aus Litauen. Die Weltmeisterschaft, mit 128 Teilnehmern so groß wie noch nie, beginnt am 11. Dezember und endet am 3. Januar 2026 mit dem Finale. Mit fünf Millionen Pfund wurde das Preisgeld gegenüber dem Vorjahr verdoppelt, der Sieger erhält eine Million Pfund.
Darts-WM 2026: Alle Partien der 1. Runde
- Luke Littler (1) – Darius Labanauskas
- Mario Vandenbogaerde – David Davies
- Joe Cullen (32) – Bradley Brooks
- Mensur Suljovic – David Cameron
- Damon Heta (16) – Steve Lennon
- Raymond van Barneveld – Stefan Bellmont
- Rob Cross (17) – Cor Dekker
- Ian White – Mervyn King
- Chris Dobey (8) – Xiaochen Zong
- Andrew Gilding – Cam Crabtree
- Luke Woodhouse (25) – Boris Krcmar
- Martin Lukeman – Max Hopp
- Gerwyn Price (9) – Adam Gawlas
- Lukas Wenig – Wesley Plaisier
- Ryan Joyce (24) – Owen Bates
- Krzysztof Ratajski – Alexis Toylo
- Stephen Bunting (4) – Sebastian Bialecki
- Richard Veenstra – Nitin Kumar
- Dirk van Duijvenbode (29) – Andy Baetens
- James Hurrell – Stowe Buntz
- Martin Schindler (13) – Stephen Burton
- Keane Barry – Tim Pusey
- Ryan Searle (20) – Chris Landman
- Brendan Dolan – Tavis Dudeney
- Jonny Clayton (5) – Adam Lipscombe
- Dom Taylor – Oskar Lukasiak
- Michael Smith (28) – Lisa Ashton
- Niels Zonneveld – Haupai Puha
- Ross Smith (12) – Andreas Harrysson
- Thibault Tricole – Motomu Sakai
- Dave Chisnall (21) – Fallon Sherrock
- Ricardo Pietreczko – José de Sousa
- Luke Humphries (2) – Ted Evetts
- Jeffrey de Graaf – Paul Lim
- Wessel Nijman (31) – Karel Sedlacek
- Gabriel Clemens – Alex Spellman
- Nathan Aspinall (15) – Lourence Ilagan
- Mickey Mansell – Leonard Gates
- Mike de Decker (18) – David Munyua
- Kevin Doets – Matthew Dennant
- James Wade (7) – Ryusei Azemoto
- Ricky Evans – Man Lok Leung
- Cameron Menzies (26) – Charlie Manby
- Matt Campbell – Adam Sevada
- Gian van Veen (10) – Cristo Reyes
- Alan Soutar – Teemu Harju
- Dimitri van den Bergh (23) – Darren Beveridge
- Madars Razma – Jamai van den Herik
- Michael van Gerwen (3) – Mitsuhiki Tatsunami
- William O’Connor – Krzysztof Kciuk
- Peter Wright (30) – Noa-Lynn van Leuven
- Kim Huybrechts – Arno Merk
- Gary Anderson (14) – Adam Hunt
- Connor Scutt – Simon Whitlock
- Jermaine Wattimena (19) – Dominik Grüllich
- Scott Williams – Paolo Nebrida
- Danny Noppert (6) – Jurjen van der Velde
- Nick Kenny – Justin Hood
- Ritchie Edhouse (27) – Jonny Tata
- Ryan Meikle – Jesus Salate
- Josh Rock (11) – Gemma Hayter
- Niko Springer – Joe Comito
- Daryl Gurney (22) – Beau Greaves
- Callan Rydz – Patrik Kovacs
Mit Sport-Informations-Dienst (SID)