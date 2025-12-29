Darts: WM-Premiere für Schindler-Schreck

Newsticker
Darts-WM>

Martin-Schindler-Bezwinger Ryan Searle ist bei der Darts-WM (vom 11. Dezember bis 3. Januar LIVE auf SPORT1) als erster Spieler ins Viertelfinale eingezogen.

Der Engländer, der in der Runde zuvor die deutsche Nummer eins ausgeschaltet hatte, meisterte seine Aufgabe im Achtelfinale gegen seinen Landsmann James Hurrell mit 4:0 äußerst souverän und zog damit erstmals in seiner Karriere in ein WM-Viertelfinale ein.

Wie beim klaren 4:0 gegen Schindler überzeugte Searle erneut mit einer hervorragenden Quote beim Checkout.

Darts-WM: Searle jetzt gegen Clayton oder Harrysson

In der nächsten Runde geht es für den 38-Jährigen entweder gegen den walisischen Mitfavoriten Jonny Clayton oder den Schweden Andreas Harrysson.

Dieser hatte in der Runde zuvor den Deutschen Ricardo Pietreczko ausgeschaltet.

Am Montagabend war zudem Josh Rock ins Achtelfinale eingezogen. Der favorisierte Engländer bezwang seinen Landsmann Callan Rydz mit 4:1, er spielt nun gegen den englischen Außenseiter Justin Hood.

