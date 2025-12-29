Darts-WM: Sprechchöre für Ex-Bundesliga-Profi im Ally Pally

Julius Schamburg 29.12.2025 • 21:53 Uhr Bei der Darts-WM in London befindet sich ein ehemaliger Bundesliga-Profi im Publikum. Auf einen anfangs unfreundlichen Empfang der Fans folgen wärmere Reaktionen.

Nächster prominenter Gast bei der Darts-WM 2026! Der frühere Bundesliga-Profi Micky van de Ven vom Premier-League-Klub Tottenham Hotspur war am Montagabend im Londoner Alexandra Palace zu Gast und verfolgte das Match zwischen James Hurrell und Ryan Searle.

Als van de Ven auf der Leinwand eingeblendet wurde, waren zunächst Buhrufe aus dem Publikum im Ally Pally gegen den Niederländer zu vernehmen - wie tags zuvor gegen Teamkollege James Maddison. Diesmal allerdings hielten die Anhänger der Spurs dagegen. (Darts-WM vom 11. Dezember bis 3. Januar LIVE auf SPORT1)

Darts-WM: Schon wieder Buhrufe gegen Spurs-Profi

Kurz nachdem van de Ven gezeigt wurde, stimmten zahlreiche Fans Gesänge für van de Ven an - wie im Ally Pally üblich zur Melodie des Klassikers „Give it Up“ von KC and the Sunshine Band, das unter anderem auch Vorlage für die Anfeuerungen von Peter Wright ist.

Vereinzelt waren zwar auch weiterhin Buhrufe gegen van de Ven zu hören, diesmal aber waren die wohlwollenden Reaktionen stärker - der WM-Spielort im Londoner Ortsteil Haringey liegt im Tottenham-Territorium.

Darts-WM: Searle stürmt ins Viertelfinale

Innenverteidiger van de Ven, bei den Spurs noch bis 2029 unter Vertrag, kickte von 2021 bis 2023 für den VfL Wolfsburg. Anschließend wechselte er auf die Insel.

Ryan Searle gewann souverän mit 4:0 in Sätzen und löste das erste Viertelfinalticket. Bemerkenswert: Searle hat bei dieser WM noch keinen einzigen Satz abgegeben (14:0).