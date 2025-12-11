Ein Jahr bevor die Darts-WM innerhalb des Alexandra Palace umzieht, hat die PDC den Aufbau in der West Hall zur Ausgabe 2026 geringfügig geändert.
Änderung im Ally Pally
Zur Darts-WM 2026 baut die PDC den Zuschauerbereich ein wenig um. Dies hat auch Auswirkungen auf den Walk-on.
Im Vergleich zu den vergangenen Jahren wurde der Walk-on-Bereich um ein paar Meter verkürzt. Dort, wo die Spieler noch bei der vergangenen Weltmeisterschaft ihren Gang auf die Bühne begonnen haben, befinden sich nun zusätzliche Tische der VIP Area.
Darts-WM 2026: Änderung im Ally Pally
Die Darts-Profis haben also keinen so langen Weg mehr auf die Bühne - gleichzeitig wird den Fans weniger Platz geboten, um sich Autogramme und Fotos zu holen sowie mit den Stars abzuklatschen.
Ab der WM 2027 werden sich die besten Dartspieler der Welt in der Great Hall des Ally Pally messen. Dort finden rund 2000 Personen mehr Platz als in der West Hall. Der bisher genutzte Saal fasst etwa 3000 Zuschauer.