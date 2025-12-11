Stefan Junold 11.12.2025 • 19:04 Uhr Zur Darts-WM 2026 baut die PDC den Zuschauerbereich ein wenig um. Dies hat auch Auswirkungen auf den Walk-on.

Ein Jahr bevor die Darts-WM innerhalb des Alexandra Palace umzieht, hat die PDC den Aufbau in der West Hall zur Ausgabe 2026 geringfügig geändert.

Im Vergleich zu den vergangenen Jahren wurde der Walk-on-Bereich um ein paar Meter verkürzt. Dort, wo die Spieler noch bei der vergangenen Weltmeisterschaft ihren Gang auf die Bühne begonnen haben, befinden sich nun zusätzliche Tische der VIP Area.

Darts-WM 2026: Änderung im Ally Pally

Die Darts-Profis haben also keinen so langen Weg mehr auf die Bühne - gleichzeitig wird den Fans weniger Platz geboten, um sich Autogramme und Fotos zu holen sowie mit den Stars abzuklatschen.