Die Darts-WM wird noch größer!

SPORT1 04.12.2025 • 11:38 Uhr Die Darts-Weltmeisterschaft wird bis mindestens 2031 weiterhin im Alexandra Palace in London stattfinden. Einen Umzug wird es dennoch geben, auch die Zuschauerzahlen schießen in die Höhe.

Der Alexandra Palace in London bleibt bis mindestens 2031 die Heimat der Darts-Weltmeisterschaft. Das gab die PDC (Professional Darts Corporation) am Donnerstag bekannt.

Wie der Verband ebenfalls kommunizierte, wird das Turnier ab der WM-Ausgabe 2026/27 in die Great Hall des Alexandra Palace umziehen. So wird die Gesamtkapazität der Weltmeisterschaft auf 180.000 Zuschauer erhöht, pro Session werden über 5.000 Fans in der Great Hall Platz finden. Bislang können knapp 3.000 Fans eine Session vor Ort in der West Hall des „Ally Pally“ verfolgen. Durch den Umzug steigt die Gesamtzuschauerzahl der WM um über 70.000.

Hohe Ticketnachfrage für Darts-WM

Wie die PDC bekanntgab, erfolgt die Erweiterung vor dem Hintergrund einer „beispiellosen weltweiten Nachfrage nach Tickets für die World Darts Championship, da die Veranstaltung ihren Status als eines der einzigartigsten und begehrtesten Sporterlebnisse weiter festigt“.

Ab dem 11. Dezember fliegen auch in diesem Jahr wieder die Pfeile in London, SPORT1 überträgt die Weltmeisterschaft live im TV und Stream.

Matt Porter, Geschäftsführer der PDC, freut sich über die Erweiterung der WM ab 2026. „Der Alexandra Palace ist zum Synonym für die World Darts Championship geworden, und wir freuen uns sehr, unsere Partnerschaft bis mindestens 2031 zu verlängern. Die Nachfrage nach Tickets war noch nie so hoch wie heute, und durch den Umzug in die Great Hall ab 2026/27 können mehr Fans als je zuvor dieses unglaubliche Ereignis genießen“, wird Porter zitiert.