Darts-WM 2026: Darum gibt es heute nur eine Abendsession

Darts-Fans werden sich beim Blick auf den WM-Spielplan am Mittwoch verwundert die Augen reiben. Im Gegensatz zu Montag und Dienstag steht im Alexandra Palace am 17. Dezember keine Nachmittagssession auf dem Programm.
Das ist bei der WM heute anders
Stattdessen werden bei der Darts-WM (bis 3. Januar LIVE auf SPORT1) an diesem Tag ausschließlich die vier Partien der Abendsession ausgetragen.
Darts-WM: Deshalb wird heute nur am Abend gespielt
Die Maßnahme hat mit dem Turnierablauf zu tun: Es stehen einfach nicht genügend Begegnungen zur Verfügung, um an jedem Tag zwei Sessions füllen zu können.
Die PDC musste sich daher entscheiden, an welchem Tag keine Nachmittagsspiele stattfinden – es wurde bewusst ein Tag unter der Woche ausgewählt.
Warum gerade an diesem Mittwoch nur eine Session stattfindet
Die Wahl fällt auf den Mittwoch, da an Wochenenden tagsüber sowohl die TV-Reichweiten als auch die Zuschauerzahlen im Ally Pally höher sind.
Gleichzeitig markiert dieser Tag nicht nur die Mitte der Woche, sondern auch genau die Mitte zwischen WM-Start (11. Dezember) und der spielfreien Zeit über Weihnachten.
Vor und nach dem 17.12. gibt es jeweils sechs WM-Tage, mit Ausnahme des WM-Starts alle mit je zwei Sessions. Somit dient der „halbe Tag“ am Mittwoch auch als organisatorische Entlastung für Spieler, Offizielle und die Beteiligten vor Ort.
Darts-Fans müssen bei SPORT1 aber nicht auf die fliegenden Pfeile verzichten: Zur gewohnten Zeit am Nachmittag ab 13.00 Uhr werden im Free-TV nochmals die Auftritte der deutschen Starter Ricardo Pietreczko und Niko Springer vom Dienstagabend in voller Länge zu sehen sein.
Der sportliche Fokus richtet sich danach vollständig auf den Abend. Neben dem Auftritt von Publikumsliebling Raymond van Barneveld steigt dann auch das Auftaktmatch der deutschen Nummer eins, Martin Schindler.