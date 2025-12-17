Darts-WM 2026: Darum gibt es heute nur eine Abendsession

Samuel Kucza 17.12.2025 • 09:57 Uhr Am Mittwoch wird bei der Darts-WM ausschließlich am Abend gespielt. Darum gibt es keine Nachmittagssession.

Darts-Fans werden sich beim Blick auf den WM-Spielplan am Mittwoch verwundert die Augen reiben. Im Gegensatz zu Montag und Dienstag steht im Alexandra Palace am 17. Dezember keine Nachmittagssession auf dem Programm.

Darts-WM: Deshalb wird heute nur am Abend gespielt

Die Maßnahme hat mit dem Turnierablauf zu tun: Es stehen einfach nicht genügend Begegnungen zur Verfügung, um an jedem Tag zwei Sessions füllen zu können.

Die PDC musste sich daher entscheiden, an welchem Tag keine Nachmittagsspiele stattfinden – es wurde bewusst ein Tag unter der Woche ausgewählt.

Warum gerade an diesem Mittwoch nur eine Session stattfindet

Die Wahl fällt auf den Mittwoch, da an Wochenenden tagsüber sowohl die TV-Reichweiten als auch die Zuschauerzahlen im Ally Pally höher sind.

Gleichzeitig markiert dieser Tag nicht nur die Mitte der Woche, sondern auch genau die Mitte zwischen WM-Start (11. Dezember) und der spielfreien Zeit über Weihnachten.

Vor und nach dem 17.12. gibt es jeweils sechs WM-Tage, mit Ausnahme des WM-Starts alle mit je zwei Sessions. Somit dient der „halbe Tag“ am Mittwoch auch als organisatorische Entlastung für Spieler, Offizielle und die Beteiligten vor Ort.

Darts-Fans müssen bei SPORT1 aber nicht auf die fliegenden Pfeile verzichten: Zur gewohnten Zeit am Nachmittag ab 13.00 Uhr werden im Free-TV nochmals die Auftritte der deutschen Starter Ricardo Pietreczko und Niko Springer vom Dienstagabend in voller Länge zu sehen sein.