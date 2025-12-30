Darts-WM: "Älter, dicker, besser" - Kurioses Statement von Aspinall

Kurioses Statement von Nathan Aspinall: Der 34-Jährige hat sich auf Instagram zu seinem dramatischen Ausscheiden in der dritten Runde bei der Darts-WM (bis zum 3. Januar LIVE auf SPORT1) geäußert und teils überraschende Worte gewählt.
Kurioses Statement von Darts-Star
Die Partie am Montag verlor er trotz zwischenzeitlicher 3:2-Führung noch mit 3:4 in Sätzen gegen Underdog Kevin Doets. „Dieses Spiel war genau das, was mich ausmacht: Spannung, Druck, Höhen und Tiefen und pure Unterhaltung“, schrieb Aspinall.
Darts-WM: Aspinall richtet Worte an die Fans
„The Asp“ gestand, dass er total niedergeschlagen sei, aber Doets die Partie verdient gewonnen habe. Daraufhin bezeichnete er sein Darts-Jahr 2025 als „fantastisch“ und verwies dabei auf acht Finalteilnahmen bei den Players-Championship-, European-Tour- sowie Major-Turnieren.
Der Engländer bedankte sich bei seinen Fans, die der Grund dafür seien, weshalb er „dieses Spiel liebe“. Zum Abschluss seines Statements fand Aspinall kuriose Worte: „Genießt den Rest des Turniers und viel Glück an alle, die noch dabei sind. Wir sehen uns nächstes Jahr, älter, dicker und besser.“
„Ich mag es, mich zu betrinken“
Schon vor seiner Drittrundenpartie gab er SPORT1 ein launisches Interview, als er auf seine Aktivitäten während der Weihnachtsfeiertage angesprochen wurde.
„Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich drei Dinge mag: Karaoke, Drinks und Fußball. Deswegen habe ich alle drei Sachen über Weihnachten gemacht“, berichtete der 34-Jährige.
Er führte weiter aus: „Ich hatte eine fantastische Zeit mit meiner Familie. Wir waren bis 4 Uhr Nachts in der Karaokebar und haben unter anderem einige deutsche Lieder gesungen. Ich mag es, mich zu betrinken und habe das auch getan.“