Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Darts-WM
Darts-WM
NEWS
SPIELPLAN
LIVETICKER
VIDEOS
ERGEBNISSE
RANGLISTE
Darts-WM>

Darts-WM: "Älter, dicker, besser" - Kurioses Statement von Aspinall

Kurioses Statement von Darts-Star

Nathan Aspinall scheidet frühzeitig bei der Darts-WM aus. Im Nachgang gibt „The Asp“ ein kurioses Statement ab.
Kevin Doets bezwingt Nathan Aspinall und spielt dabei ein Highlight nach dem anderen. Neben sieben perfekten Darts checkt er unter anderem auch die 164 Punkte zum Satzgewinn.
Johannes Vehren
Nathan Aspinall scheidet frühzeitig bei der Darts-WM aus. Im Nachgang gibt „The Asp“ ein kurioses Statement ab.

Kurioses Statement von Nathan Aspinall: Der 34-Jährige hat sich auf Instagram zu seinem dramatischen Ausscheiden in der dritten Runde bei der Darts-WM (bis zum 3. Januar LIVE auf SPORT1) geäußert und teils überraschende Worte gewählt.

Die Partie am Montag verlor er trotz zwischenzeitlicher 3:2-Führung noch mit 3:4 in Sätzen gegen Underdog Kevin Doets. „Dieses Spiel war genau das, was mich ausmacht: Spannung, Druck, Höhen und Tiefen und pure Unterhaltung“, schrieb Aspinall.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

Darts-WM: Aspinall richtet Worte an die Fans

„The Asp“ gestand, dass er total niedergeschlagen sei, aber Doets die Partie verdient gewonnen habe. Daraufhin bezeichnete er sein Darts-Jahr 2025 als „fantastisch“ und verwies dabei auf acht Finalteilnahmen bei den Players-Championship-, European-Tour- sowie Major-Turnieren.

Der Engländer bedankte sich bei seinen Fans, die der Grund dafür seien, weshalb er „dieses Spiel liebe“. Zum Abschluss seines Statements fand Aspinall kuriose Worte: „Genießt den Rest des Turniers und viel Glück an alle, die noch dabei sind. Wir sehen uns nächstes Jahr, älter, dicker und besser.“

„Ich mag es, mich zu betrinken“

Schon vor seiner Drittrundenpartie gab er SPORT1 ein launisches Interview, als er auf seine Aktivitäten während der Weihnachtsfeiertage angesprochen wurde.

„Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich drei Dinge mag: Karaoke, Drinks und Fußball. Deswegen habe ich alle drei Sachen über Weihnachten gemacht“, berichtete der 34-Jährige.

Er führte weiter aus: „Ich hatte eine fantastische Zeit mit meiner Familie. Wir waren bis 4 Uhr Nachts in der Karaokebar und haben unter anderem einige deutsche Lieder gesungen. Ich mag es, mich zu betrinken und habe das auch getan.“

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite