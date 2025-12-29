Darts-WM: Nächster großer Name scheitert dramatisch

Julius Schamburg 29.12.2025 • 17:47 Uhr Nathan Aspinall scheidet bei der Darts-WM aus. Der Engländer verspielt eine Führung und scheitert dramatisch.

Das Favoritensterben bei der Darts-WM 2026 geht weiter! Nathan Aspinall ist im Londoner Alexandra Palace auf dramatische Art und Weise ausgeschieden.

„The Asp“ verlor sein Drittrundenmatch gegen den Niederländer Kevin Doets mit 3:4 in Sätzen. (Darts-WM vom 11. Dezember bis 3. Januar LIVE auf SPORT1)

Darts-WM: Doets bezwingt Aspinall

„Die nächste Sensation im Ally Pally ist perfekt“, sagte SPORT1-Kommentator Basti Schwele.

Aspinall, die Nummer 15 der PDC Order of Merit, lag gegen Doets (Nummer 40 der Welt) schon mit 3:2 Sätzen in Führung, musste dann aber mit ansehen, wie „Hawk Eye“ groß aufspielte und das Ruder noch herumriss.

„The Asp“ nimmt den Big Fish raus

„Enorm starke Leistung, gerade hinten raus. Wir haben viele Highfinishes gesehen“, sagte SPORT1-Experte Max Hopp. Im Decider des fünften Satzes war es noch Aspinall, der den Big Fish zum Satzgewinn checkte. Anschließend machte Doets mit einer Reihe von Highfinishes auf sich aufmerksam, während Aspinall zunehmend Probleme auf die Doppel bekam.

Aspinall hatte letztlich eine Doppelquote von 32,5 Prozent, bei Doets waren es 44,7 Prozent. Im Drei-Dart-Average landete Aspinall bei 94,97 Punkten, Doets war mit 97,48 Punkten im Average den entscheidenden Deut besser.

Premier League ohne Aspinall?

Mit Aspinall verabschiedete sich bereits der 22. gesetzte Spieler vorzeitig aus dem Ally Pally. Die besten 32 Spieler der PDC Order of Merit sind gesetzt.