Darts-WM: "Frecher Kerl!" Legende sauer

Darts-Legende Gary Anderson erreichte am Samstagnachmittag die zweite Runde der Darts-WM 2026. Sein Gegner Adam Hunt wollte ihn während der Partie offenbar ein wenig aus dem Rhythmus bringen - was dem Schotten nicht gefiel.

„In der ersten Pause streckte er seinen Kopf zu mir und sagte: ‚Wann hast du das letzte Mal so gespielt?‘ Ich antwortete: ‚Ich spiele immer so, mein Junge‘“, sagte Anderson auf der Pressekonferenz nach dem Spiel.

„So einfach ist das. Frecher kleiner Kerl“, bewertete der „Flying Scotsman“ den Versuch seines Gegners, mit ihm Psychospielchen zu spielen.

„Ich habe wahrscheinlich mehr über Darts vergessen, als er jemals wissen wird“, sagte er deutlich: „Ich spiele schon sehr lange Darts und schaffe Averages von über 110, also kann ich das Spiel immer noch so spielen, wie es gespielt werden sollte.“

War es ein absichtlicher Versuch, ihn und seinen Rhythmus zu stören?„Ich weiß es nicht. Das müsst entscheiden“, sagte er zu den anwesenden Journalisten. „Ich weiß, was ich denke, aber ich kann es nicht sagen, weil ich jedes Mal Ärger bekomme, wenn ich es sage.“

Darts-WM: Hunt überrascht mit viralem Trend

Hunt sorgte zudem für Aufmerksamkeit, als er gleich zweimal mit dem viralen „Six-Seven“-Trend überraschte. Gleich zu Beginn machte er die Geste bei seinem Walk-On und auch nach Gewinn des zweiten Satzes suchte er die Kameras, um die Handbewegung durchzuführen.

Das bewegte sogar die PDC zu einer Reaktion. „Games gone“ („Das Spiel ist weg”), schrieben sie unter einem Post bei X, der den Moment zu Beginn der Partie einfing.

Ein zweiter Beitrag zeigte, wie der Admin des Accounts versuche, „mit den neuesten unsinnigen Trends Schritt zu halten“.

