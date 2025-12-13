Darts-WM 2026: Besondere Gratulation für Gary Anderson nach Krimi

Julius Schamburg , Sophie Affeldt , Raphael Weber 13.12.2025 • 17:47 Uhr Das Duell zwischen Gary Anderson und Adam Hunt entwickelt sich zu einem waschechten Thriller. Der Ex-Weltmeister kämpft sich eindrucksvoll zurück. Ein Kult-Spieler gratuliert.

Gary Anderson hat mit Ach und Krach die erste Runde bei der Darts-WM 2026 überstanden. Der zweimalige Weltmeister (2015, 2016) setzte sich in fünf hart umkämpften Sätzen gegen Außenseiter Adam Hunt durch (3:2).

Danach gab es für den „Flying Scotsman“ ganz besondere Glückwünsche: Kult-Spieler Paul Lim, der in der Abendsession (20 Uhr LIVE im TV und Stream) sein Comeback bei der Darts-WM gibt, gratulierte Anderson kurz nach dem Spiel.

Darts-WM: Lim gratuliert Anderson

Die beiden Alt-Stars trafen sich nach Andersons Gang von der Bühne auf dem Weg in die Katakomben, Lim nahm seinen Kollegen herzlich in den Arm und meinte „Ich habe dich angefeuert“.

Der 71-Jährige aus Singapur trifft im ersten Spiel der Abendsession auf Jeffrey De Graaf aus den Schweden.

Anderson zittert sich zum Sieg

Anderson holte sich den ersten Satz im Decider und sah auch wie der Sieger von Satz zwei aus, musste diesen aber nach 2:1-Führung in Legs im Decider noch abgeben. Auch den dritten Satz verlor Anderson nach 2:1-Führung noch im entscheidenden Leg.

Dann drehte Anderson auf und gewann die Sätze vier und fünf mit jeweils 3:1 in Legs. Anderson verwandelte seinen vierten Matchdart auf der Doppel-3. Die Erleichterung stand dem Schotten ins Gesicht geschrieben.

„The Flying Scotsman“ spielte 95,2 Punkte im Drei-Dart-Average, bei „The Hunter“ waren es 94,47 Punkte. Anderson hatte eine Checkout-Quote von 39,39 Prozent, Hunt war zu 40 Prozent erfolgreich.

Anderson trifft in der zweiten Runde auf Connor Scutt oder Simon Whitlock.

Darts-WM 2026: Davies siegt und fordert Luke Littler

Im ersten Match des Tages setzte sich David Davies überraschend klar mit 3:0 in Sätzen gegen Mario Vandenbogaerde durch. Davies trifft in der zweiten Runde auf Topfavorit Luke Littler.

In der vorletzten Partie der Nachmittagssession behielt Luke Woodhouse gegen Boris Krcmar die Oberhand (3:1). Woodhouse könnte in der zweiten Runde auf die deutsche Hoffnung Max Hopp treffen, vorausgesetzt Hopp gestaltet sein Auftaktmatch gegen Martin Lukeman siegreich.

Das sagt Woodhouse über die Störgeräusche

Während der Partie waren immer wieder lautstarke Pfiffe aus dem Publikum zu vernehmen. „Ich hatte wirklich Glück. Ich habe bisher nie wirklich Erfahrungen gemacht. Es ist irgendwie Teil des Sports, obwohl es das nicht sein sollte“, klärte Woodhouse auf der Pressenkonferenz auf.

„Die PDC und die Securitys tun alles, um das zu stoppen“, sagte Woodhouse, was die Pfiffe angeht: „Man muss einfach versuchen, damit klarkommen. Einmal habe ich meinen Wurf unterbrochen. Dann dachte ich mir: ‚Unterbrich nicht.‘ So wird das Problem nur schlimmer."

Abendsession (ab 20.15 Uhr):