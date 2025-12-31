Darts-WM: Van Gerwen geht hart mit sich ins Gericht!

Moritz Thienen 31.12.2025 • 12:04 Uhr Michael van Gerwen scheitert bei der Darts-WM deutlich an Gary Anderson. Nach dem Spiel spart er nicht mit Selbstkritik. Auch die Presse schießt scharf.

Die Mission Weltmeistertitel ist für Michael van Gerwen bei der Darts-WM krachend gescheitert. Die Nummer drei der Welt unterlag Gary Anderson im Achtelfinale überraschend deutlich mit 1:4.

Im Match verpasste MvG zahlreiche Chancen auf die Doppel. Er traf nur 31 Prozent seiner Versuche zum Checkout (9/29) und zeigte speziell in den entscheidenden Phasen des Matches Nerven.

So reagiert van Gerwen auf sein Aus bei der Darts-WM

Diese Doppel-Schwäche bemängelte van Gerwen nach dem Match auch im Gespräch mit niederländischen Medien: „Ich habe in den entscheidenden Momenten unter meinen Möglichkeiten gespielt. Ich bin selbst schuld.“

Der dreimalige Weltmeister meinte weiter: „Ich hatte eigentlich ein gutes Gefühl, aber leider hat es nicht gereicht. Das ist einfach nur bitter. Es schmerzt, dass ich nicht alles zeigen konnte. Vom Start des Matches an habe ich mich in den entscheidenden Momenten selbst im Stich gelassen.“

Darts-WM: Van Gerwen? Presse schreibt vom „krachenden Aus“

MvG machte deutlich, wie wütend er nach dem Aus auf sich selbst sei. Eigentlich müsse er sich „selbst eine Ohrfeige“ geben, weil er gleich mehrere Chancen zum 2:2 in den Sätzen verpasste.

„Bei einem 2:2 kann man zwar immer noch verlieren, aber ein 1:4 war wirklich unnötig“, bilanzierte van Gerwen.

Speziell die Deutlichkeit der Niederlage überraschte und führte gerade in der englischen Presse zu harten Urteilen. „Michael van Gerwen erlebt ein krachendes Aus bei der Darts-WM“, titelte die Daily Mail.

Und auch Sky Sports UK ging mit dem Niederländer hart ins Gericht: „Gary Anderson vernichtete Michael van Gerwen im Alexandra Palace.“

Van Gerwen erlebte Horror-Jahr

Für den Niederländer endet mit der deutlichen Niederlage gegen Anderson ein echtes Horror-Jahr. Sowohl privat als auch sportlich lief es für MvG nicht gut.

Trotzdem habe er an den WM-Titel geglaubt, wie er nach dem Aus erklärte: „Ich bin gut in die Weltmeisterschaft gestartet, besser als letztes Jahr. Und da stand ich im WM-Finale. Ob ich wirklich das Gefühl hatte, Weltmeister werden zu können? Natürlich, warum nicht?“

Doch jetzt kam es doch anders. Es ist sein frühestes sportliches WM-Aus seit 2016. Seitdem erreichte MvG bis auf eine Ausnahme immer mindestens das Viertelfinale. Vor vier Jahren hatte er sich aufgrund einer Corona-Erkrankung im Turnier zurückziehen müssen (Darts-WM vom 11. Dezember bis 3. Januar LIVE auf SPORT1).

MvG blickt trotzdem positiv in die Zukunft

Nach diesem schweren Jahr aufgeben? Für van Gerwen definitiv keine Option: „Ich könnte mich in eine Ecke setzen und weinen, aber das würde nichts bringen. Morgen fahre ich nach Hause und ruhe mich aus.“

„Ich kann dieses Jahr mehr erreichen als letztes Jahr. Zufriedenheit, Selbstvertrauen, Glaube: Ich liebe es immer noch, auf dem Podium zu stehen“, zeigte sich van Gerwen kämpferisch.