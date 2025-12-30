Darts-WM: Anderson siegt im Gigantenduell - MvG ausgeschieden

Julius Schamburg , Tobias Wiltschek 30.12.2025 • 22:22 Uhr Gary Anderson und Michael van Gerwen liefern sich einen spektakulären Schlagabtausch. Die Kommentatoren sind vom Gigantenduell begeistert, der Protagonist hadert indes mit seinem Spiel.

Dieses Duell zweier Legenden hatte es in sich! Gary Anderson hat sich bei der Darts-WM 2026 gegen seinen Dauerrivalen Michael van Gerwen mit 4:1 in Sätzen durchgesetzt und ist ins Viertelfinale eingezogen.

Die beiden Ex-Weltmeister ließen es ordentlich krachen und knallten 19-mal die 180 ins Board. Anderson (WM-Sieger 2015 und 2016) war aber in den entscheidenden Momenten einen kleinen Deut besser als van Gerwen (Champion 2014, 2017 und 2019). (Darts-WM vom 11. Dezember bis 3. Januar LIVE auf SPORT1)

Darts-WM: Anderson hadert mit seinem Spiel

Dabei war „The Flying Scotsman“ mit dem Niveau des Spiels gar nicht zufrieden, wie er im Nachhinein bei SPORT1 verriet. „Das war kein Klassiker. Ich habe mich nicht wohl gefühlt. Ich war sehr nervös, vom Walk-on an“, sagte Anderson.

Er habe das Gefühl gehabt, „dass meine Würfe sehr schlecht waren. Für Michael galt das sicherlich auch. Ich habe gefühlt jedes Doppel verfehlt“, so der 55-Jährige.

„Als ich den Average von 99 gesehen habe, war ich überrascht. Ich dachte, er sei viel niedriger, so um die Mitte 80″, wunderte sich der Schotte: „Ich habe auch einige Doppel verfehlt. Aber im Endeffekt habe ich es dann doch geschafft. Dennoch ist es noch ein weiter Weg für mich.“

Darts-WM: Anderson gewinnt die ersten beiden Sätze im Decider

Anderson gewann die ersten beiden Sätze im Decider - van Gerwen haderte. „Er steht unter Druck. Er hat nicht die Lockerheit und die Leichtigkeit, die es braucht“, sagte SPORT1-Experte Werner von Moltke.

Im dritten Satz spielte van Gerwen dann groß auf (3:1) und spielte 116,51 Punkte im Satzaverage. „Das war ganz stark“, bilanzierte von Moltke.

Satz vier schnappte sich wiederum Anderson (3:1). „Dieses Spiel hält, was es versprochen hat. Zwei Legenden des Sports“, war von Moltke angetan. „Das ist einfach nur atemberaubend, Darts vom Allerfeinsten“, sagte SPORT1-Kommentator Basti Schwele.

Van Gerwen patzt entscheidend

Im dritten Leg des fünften Satzes ließ van Gerwen einige Darts auf die Doppel aus und wieder war Anderson zur Stelle. „Das war vielleicht die spielentscheidende Situation“, sagte Schwele. „Das war ein Desaster“, wurde von Moltke deutlich.

Auch das nächste Leg gewann Anderson - und damit auch das Match. Der Schotte verwandelte seinen zweiten Matchdart auf der Doppel-8. „Schlussendlich hat es Gary cooler und abgezockter gemacht“, resümierte SPORT1-Experte Max Hopp.

Die Revanche ist gelungen

Anderson spielte letztlich 99,1 Punkte im Drei-Dart-Average und traf 38,2 Prozent seiner Würfe auf die Doppel. MvG landete bei 99,81 Punkten im Average und einer Doppelquote von 31 Prozent.

2017 bestritten van Gerwen und Anderson das WM-Finale. MvG siegte mit 7:3 in Sätzen und holte zum zweiten Mal die Sid Waddell Trophy. Am Dienstagabend revanchierte sich Anderson. Es ist das erste Mal seit der WM 2022, dass der „Flying Scotsman“ wieder im Viertelfinale steht.

Anderson mit 9-Darter beim Warmup

Beim Warmmachen hatte Anderson noch einen 9-Darter geworfen. Auf der Bühne blieb das seltene Kunststück jedoch aus.