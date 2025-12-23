Darts-WM: Aspinall-Gegner sorgt mit Star-Wars-Maske für Schreck

Moritz Pleßmann 23.12.2025 • 10:32 Uhr Leonard Gates, als Showman bekannt, versucht bei der Darts-WM etwas Außergewöhnliches, um seinen Kontrahenten Nathan Aspinall aus dem Konzept zu bringen.

Darts-Showman Leonard Gates hat sich vor seinem Duell mit Nathan Aspinall bei der Darts-WM offenbar etwas ganz Besonderes überlegt, um Einfluss auf seinen Gegner zu nehmen.

Der US-Amerikaner hat sich offensichtlich mit einer Star-Wars-Maske verkleidet an Aspinall herangeschlichen und versucht, diesen zu erschrecken. „Er kam vorbei, klopfte mir auf den Rücken und trug eine Chewbacca-Maske“, erzählte „The Asp“ in der Sun.

Das Ziel, den Engländer gehörig zu erschrecken, klappte offenbar richtig gut – sogar fast zu gut: „Ich habe mir fast in die Hose gemacht. Ich hatte ein bisschen Angst“, gab Aspinall zu (Darts-WM vom 11. Dezember bis 3. Januar LIVE auf SPORT1).

Darts-WM: Gates-Aktion lässt Aspinall unbeeindruckt

Gates gab den Vorfall ebenfalls unumwunden zu. „Wir waren in der Spielerkabine und ich trug meine Chewbacca-Maske. Ich ging auf ihn zu und er meinte: ‚Oh mein Gott, was ist das denn?‘“

Das sei also schonmal ein Anfang gewesen: „Ich werde mit ihm um die Ecke lugen und ihm zeigen: ‚Hey, ich bin noch da.‘“

Doch von all dem ließ sich Aspinall nicht beirren. Das Duell der beiden in der zweiten Runde entschied er souverän mit 3:0 in Sätzen für sich.