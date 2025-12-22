Darts-WM: Aspinall lässt Showman keine Chance

Souveräne Vorstellung von Nathan Aspinall in der zweiten Runde bei der Darts-WM!
Aspinall behält die Nerven
Der Engländer, an Position 15 der Weltrangliste gesetzt, ließ gegen Showman Leonard Gates aus den USA nichts anbrennen und siegte souverän mit 3:0 in Sätzen (Darts-WM vom 11. Dezember bis 3. Januar LIVE auf SPORT1).
Alle drei Sätze konnte er mit 3:1 in Legs für sich entscheiden. Mit dem zweiten Matchdart machte „The Asp“ den Einzug in die dritte Runde perfekt.
Darts-WM: Aspinall reicht solides Spiel
Aspinall musste gegen den „Soulger“ nicht sein bestes Darts auspacken und spielte 91,76 Punkte im Drei-Dart-Average. Gepaart mit einer Checkoutquote von 39,13 Prozent (9 von 23 Versuchen) ließ er Gates wenige Chancen.
Dieser verwandelte lediglich drei seiner zehn Versuche auf Doppel (30 Prozent) und konnte auch im Scoring nicht ganz mithalten (88 Punkte im Schnitt).
Nach seinem mühevollen Auftakt gegen Lourence Ilagan von den Philippinen dürfte Aspinall über den souveränen Sieg froh sein. In der dritten Runde trifft er nun nach Weihnachten auf den Niederländer Kevin Doets.