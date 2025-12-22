Darts-WM: Aspinall lässt Showman keine Chance

Moritz Pleßmann 22.12.2025 • 22:14 Uhr Nathan Aspinall lässt Leonard Gates keine Chance. Der Engländer zieht souverän in die nächste Runde der Darts-WM ein.

Souveräne Vorstellung von Nathan Aspinall in der zweiten Runde bei der Darts-WM!

Alle drei Sätze konnte er mit 3:1 in Legs für sich entscheiden. Mit dem zweiten Matchdart machte „The Asp“ den Einzug in die dritte Runde perfekt.

Darts-WM: Aspinall reicht solides Spiel

Aspinall musste gegen den „Soulger“ nicht sein bestes Darts auspacken und spielte 91,76 Punkte im Drei-Dart-Average. Gepaart mit einer Checkoutquote von 39,13 Prozent (9 von 23 Versuchen) ließ er Gates wenige Chancen.

Dieser verwandelte lediglich drei seiner zehn Versuche auf Doppel (30 Prozent) und konnte auch im Scoring nicht ganz mithalten (88 Punkte im Schnitt).