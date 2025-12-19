Darts-WM: Dramatisches Aus für Beau Greaves

Julius Schamburg 19.12.2025 • 22:17 Uhr Beau Greaves scheitert bei der Darts-WM auf dramatische Art und Weise. Die 21 Jahre alte Engländerin verpasst ihren ersten Sieg bei der PDC-WM um Haaresbreite.

Es hat einfach nicht sollen sein. Beau Greaves hat bei der PDC-Darts-WM ein überaus dramatisches Auftaktmatch gegen den Nordiren Daryl Gurney mit 2:3 in Sätzen verloren.

„Sie ist für mich die beste Dartspielerin des Planeten. Sie kann definitiv mal Weltmeisterin werden“, sagte Gurney nach dem Fünf-Satz-Krimi im Interview bei Sky.

Die Engländerin spielte dabei 91,55 Punkte im Drei-Dart-Average und traf 37,9 Prozent der Versuche auf die Doppel. Gurney spielte 89,77 Punkte im Average und war auf die Doppel zu 31,3 Prozent erfolgreich.

Darts-WM: Greaves zündet den Turbo

Nach verlorenem ersten Satz spielte Greaves im zweiten Satz groß auf: Erst checkte sie 128 Punkte zum 2:1 in Legs. Dann spielte die Ausnahmekönnerin bei eigenem Anwurf einen 10-Darter und gewann damit auch den Satz. Es war das bis dato beste Leg dieser WM.

„Beau Greaves hat den On-Schalter gefunden“, sagte SPORT1-Kommentator Basti Schwele nach dem zweiten Satz. „108,75 Punkte im Average im zweiten Satz. Der On-Schalter war ziemlich groß“, erwiderte Experte Robert Marijanovic.

Im Decider des dritten Satzes verpasste Greaves einen Satzdart auf der Doppel-20. Gurney nutzte das eiskalt aus und holte sich auf der Doppel-16 das entscheidende Break.

Denkwürdiges Match nimmt dramatisches Ende

Den vierten Satz sicherte sich Greaves mit 3:0 in Legs. „Jedes Leg ist hier auf Messers Schneide“, merkte Schwele an.

Im fünften Satz wurde es dann so richtig dramatisch: Mit einem 144er Finish holte Gurney das entscheidende Break zum 2:1. „Der einzige Unterschied war die 144″, sagte Gurney auf der anschließenden Pressekonferenz.

Im folgenden Leg verpasste Greaves das Highfinish (148 Punkte) denkbar knapp. Nach zwei Darts in der Triple-20, traf sie die Doppel-14 nicht. Gurney verwandelte kurz darauf seinen vierten Matchdart.

„Beau wird nächstes Jahr auf der Tour für Furore sorgen. Sie wird Turniere gewinnen, was wirklich hart ist“, merkte Gurney an und machte deutlich: „Wenn die WM nächstes Jahr ausgelost wird, will ich sie nicht ziehen.“

Das beeindruckende Jahr von Beau Greaves

Erst im Oktober hatte sich Greaves als zweite Frau in der Geschichte (nach Lisa Ashton) eine PDC Tour Card gesichert.

„Beau ’n’ Arrow“ hat ein sehr erfolgreiches Jahr hinter sich. 86-mal hintereinander hat die 21 Jahre alte Engländerin bei der Women’s Series des Weltverbandes PDC nicht verloren, sammelte dabei 13 Titel.

Historische Frauen-Anzahl im Ally Pally

Insgesamt waren mit Beau Greaves, Lisa Ashton, Fallon Sherrock, Noa-Lynn van Leuven und Gemma Hayter fünf Frauen im legendären Alexandra Palace in London dabei. Das gab es zuvor noch nie. Der vorherige Rekord lag bei drei Teilnehmerinnen.

Das Quartett um Ashton, Sherrock, van Leuven und Hayter war bereits gescheitert. Nun erwischte es auch Greaves. Damit bleibt Sherrock die einzige Frau, die jemals ein Match bei der PDC-WM gewonnen hat (Dezember 2019).

Darts-WM: O‘Connor toppt Nijman und Littler

Im ersten Match der Abendsession hatte der Ire William O’Connor den Polen Krzysztof Kciuk klar mit 3:0 in Sätzen besiegt.

O’Connor spielte dabei 102,36 Punkte im Drei-Dart-Average, den bis dato höchsten Average bei der WM 2026. Über 100 Punkte im Average hatten zuvor nur der Niederländer Wessel Nijman und Wunderkind Luke Littler gespielt.

Aspinall mit Highlight-Finish zum Sieg

Nach O‘Connor und Greaves war Nathan Aspinall an der Reihe. Die Nummer 15 der Weltrangliste tat sich gegen Lourence Ilagan von den Philippinen unerwartet schwer, siegte aber mit 3:1 in Sätzen.

„The Asp“ beendete die Partie mit einem Highlight. Beim Stand von 2:1 in Sätzen und 2:2 in Legs hatte der Engländer 170 Punkte Rest. Dann checkte Aspinall das höchstmögliche Finish im Darts - den Big Fish. Anschließend ließ der 34-Jährige einen lauten Freudenschrei heraus.

Abendsession (ab 20.15 Uhr):

William O’Connor (IRL) – Krzysztof Kciuk (POL) 3:0

Daryl Gurney (NIR) – Beau Greaves (ENG) 3:2

Nathan Aspinall (ENG) – Lourence Ilagan (PHI) 3:1