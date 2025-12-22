Newsticker
Darts-WM: Bitteres Aus für Fan-Liebling aus Kenia

Bitteres Aus für Fan-Liebling

Aus der Traum, vorbei das Märchen! Für Fan-Liebling David Munyua ist die Darts-WM beendet.
Der Kenianer David Munyua sorgt in der ersten Runde der Darts-WM 2026 für eine der größten Sensationen der WM-Geschichte. Er schlägt den Belgier Mike De Decker.
Johannes Behm
Das Märchen ist vorbei! Die kenianische WM-Sensation David Munyua ist in der zweiten Runde der Darts-WM 2026 ausgeschieden. Gegen einen stark aufgelegten Kevin Doets blieb Munyua in den entscheidenden Momenten zu blass und verlor deutlich mit 0:3 in Sätzen.

Im ersten Satz spielte er zwar wie Doets einen Drei-Dart-Average von circa 90, verwandelte allerdings nur einen seiner fünf Doppel-Versuche (20 Prozent). Doets hingegen erspielte sich 15 Checkout-Chancen. (Darts-WM vom 11. Dezember bis 3. Januar LIVE auf SPORT1)

Darts-WM: Munyua konnte Doets‘ Schwächeln nicht nutzen

Dass Doets im zweiten Satz kurz schwächelte, konnte der Kenianer, der in seiner Heimat als Tierarzt arbeitet, nicht ausnutzen. Ein 156er High-Finish verpasste Munyua haarscharf, danach ließ ihm Doets keine großen Chancen mehr.

Im dritten Satz bäumte sich Munyua dann nach 0:2-Rückstand in Legs noch einmal auf und gewann ein Leg. Davon ließ sich der Niederländer aber keineswegs beirren und holte sich das nächste Leg zum Matchgewinn.

