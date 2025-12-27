Trauerfall während der Darts-WM: Viel Zuspruch für traurigen Sieger

Julius Schamburg 27.12.2025 • 19:06 Uhr Callan Rydz trauert um seinen Großvater. Der Engländer meldet sich zu Wort und kündigt voller Emotionen an, für seine verstorbenen Großeltern weiter siegen zu wollen.

Er ist derzeit der traurigste Gewinner bei der Darts-WM: Der Engländer Callan Rydz muss während des Turniers den Tod seines geliebten Großvaters verkraften.

Rydz‘ schwerkranker Opa ist kurz nach dem Zweitrunden-Erfolg seines Enkels gegen Daryl Gurney am Dienstag - dem Tag vor Heiligabend - verstorben. Der Schicksalsschlag löst viel Anteilnahme bei Fans und Kollegen aus.

Callan Rydz trauert: „Mir fehlen die Worte“

Schon unmittelbar nach seinem überaus dramatischen Sieg gegen Gurney (3:2) wurde Rydz von seinen Emotionen übermannt, brach das Sky-Interview ab und wirkte auch im TV-Gespräch mit SPORT1 und auf der PK sichtlich mitgenommen.

Später meldete sich Rydz dann auf Instagram: „Mir fehlen die Worte. RIP Grandad. Ich versuche, dich und Oma da oben stolz zu machen“, teilte der 27-Jährige in seiner Story mit.

Drei Tage später setzte der Engländer dann einen weiteren Post ab. Dort waren einige Bilder seines Großvaters zu sehen, unter anderem eines, wie er ein Dartsmatch von Rydz aus dem Krankenbett verfolgt.

„Weihnachten war ohne dich nicht dasselbe, mein Freund. Es gibt nicht genug Worte, um zu beschreiben, wie sehr mich das getroffen hat. Ich werde mein Bestes geben, um dich stolz zu machen, mein großer Freund. Ich liebe dich, mein bester Freund“, schrieb Rydz in der Caption.

Darts: Woodhouse unterstützt Rydz nach Todesfall

„Wir stellen uns darauf ein, dass es das letzte Weihnachten wird”, hatte Rydz im Vorfeld noch gesagt. Die gemeinsamen Pläne, an Weihnachten mit seinem Großvater ein letztes Mal in den Pub zu gehen oder mit ihm in Bedlington mit dem Elektromobil unterwegs zu sein, lassen sich nun nicht mehr erfüllen.

Einige Darts-Stars bekundeten bereits ihr Beileid und sprachen ihre Unterstützung aus. „Callan kommt morgen vorbei. Es ist ein guter Freund und er macht eine harte Zeit durch. Es wird schön, ihn zu sehen“, erzählte Luke Woodhouse bei SPORT1 nach seinem Drittrundenerfolg gegen Andrew Gilding am Samstag (4:1).

„Großer Respekt, Luke. Ich finde es stark, dass er ihn (Rydz, Anm. d. Red.) unterstützt. Er scheint einer, seiner engsten Kollegen auf der Tour zu sein. Das zeigt, dass er (Woodhouse, Anm. d. Red.) ein guter Typ ist“, fügte SPORT1-Experte Max Hopp hinzu.

„Es ist eine schwierige Phase für ihn, er hat seinen letzten Sieg auch seinem Opa gewidmet“, ergänzte Hopp.

Darts-WM: Rydz gegen Rock gefordert

Auch Gurney wusste über die Situation im Hause Rydz Bescheid. „Daryl ist einer der wenigen Jungs, die wissen, was zu Hause mit meinem Opa los war“, klärte Rydz auf der Pressekonferenz auf: „Er hat mir fast jeden zweiten Tag geschrieben und gefragt, ob alles in Ordnung ist. Allein der Gedanke daran macht mich emotional.“