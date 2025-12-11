Darts-WM: Deutscher Darts-Held erklärt besonderen Moment

Stefan Junold , Moritz Thienen 11.12.2025 • 22:15 Uhr Arno Merk wirft die erste 180 der Darts-WM. Nach seinem Sieg in der ersten Runde feiert er den Moment und reagiert auch auf die Buhrufe in seine Richtung.

Die erste große Überraschung bei der Darts-WM 2026 geht auf das Konto eines Deutschen. Arno Merk schockte in der ersten Runde Kim Huybrechts.

Mit 3:1 in den Sätzen setzte sich Merk, der vor der WM die Nummer 166 der Weltrangliste gewesen war, gegen den Belgier durch und zeigte ein starkes Spiel. Dem 33-Jährigen gelang sogar die erste 180 im Turnier.

Ein ganz besonderer Moment, wie er auf der Pressekonferenz nach dem Spiel auf SPORT1-Nachfrage erklärte: „Das war schon ein bisschen in meinem Kopf. Meine Freundin hat gesagt: ‚Gewinn unbedingt das Ausbullen, dann wirfst du die ersten Darts der größten WM.‘ Das habe ich leider nicht geschafft. Aber die erste 180 durfte ich werfen, das war ein geiler Moment. Das war schon schön.“

Darts-WM 2026: Merk macht sich nichts aus Buhrufen

Nicht so schön waren die negativen Reaktionen, die der 33-Jährige bei seinem Walk-on hören musste.

Für ihn selbst waren die Buhrufe aber kein Problem. „Ich habe sie gehört, aber ich weiß nicht, warum. Ich bin weitergegangen und dann waren sie auch ruhig“, sagte Merk.