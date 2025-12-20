Darts-WM: Die Startzeiten von Clemens und Merk vs. Wright!

SPORT1 20.12.2025 • 13:26 Uhr Bei der Darts-WM läuft die zweite Runde auf Hochtouren. Die PDC terminiert auch die Paarungen für Montag und Dienstag. Wann müssen Gabriel Clemens und Arno Merk ran?

Die Darts-WM läuft auf Hochtouren, nun hat die PDC auch den Spielplan mit den genauen Startzeiten für die letzten beiden Spieltage der zweiten Runde terminiert.

Damit steht auch fest, wann die beiden verbliebenen Deutschen wieder auf die Bühne des Alexandra Palace dürfen. Während Ricardo Pietreczko, Max Hopp und Martin Schindler bereits am Wochenende ihre Partien der zweiten Runde bestreiten, spielt Clemens am Montag und Merk am Dienstag - bevor es in die traditionelle Weihnachtspause geht.

Darts-WM: Clemens in der Nachmittagssession am Montag

Dabei bekommt es der ehemalige WM-Halbfinalist Clemens nach seinem starken Auftakt (3:0 gegen den US-Amerikaner Alec Spellman) mit dem Niederländer Wessel Nijman zu tun.

Das Duell ist als zweites Match der Nachmittagssession am Montag für ca. 14.30 Uhr angesetzt. Der aufstrebende Nijman ist eine harte, aber machbare Aufgabe für „Gaga“.

Dann fordert Merk Ex-Weltmeister Wright

Einen Tag später beschließt Debütant Merk die Nachmittagssession gegen den ehemaligen Weltmeister Peter „Snakebite” Wright. Am Dienstag um ca. 16.30 Uhr bekommt Merk die Chance, für seinen nächsten WM-Coup.