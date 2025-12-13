Darts-WM: Die traurige Geschichte hinter dem Drama

Johannes Vehren 13.12.2025 • 10:36 Uhr Ross Smith scheidet dramatisch als erster gesetzter Spieler bei der Darts-WM aus. Hinter dem Engländer liegen traurige Monate.

Smith vergab sechs Matchdarts, was der Schwede Andreas Harrysson sensationell ausnutzen konnte - die erste große Überraschung bei der WM ist perfekt.

Darts-Star spricht über den Tod seiner Mutter

Für Smith ist es das vorzeitige Ende eines Jahres, das von schweren Monaten abseits der Bühne geprägt war. Im September erlebte der 36-Jährige mit dem Tod seiner Mutter einen Schicksalsschlag.

Der Tod traf ihn hart, doch Smith nahm sich nur eine kurze Pause. Bei der European Darts Championship Ende Oktober erklärte er, dass es ihm geholfen habe, sich zu beschäftigen. „Wenn ich stillsitze, werde ich verrückt. Meine Mutter hätte gewollt, dass ich weiterspiele“, sagte der Engländer am Rande des Major-Turniers.

Formkrise zum falschen Zeitpunkt

Die Nummer zwölf der Welt verriet damals, dass das Dartboard für ihn wie ein Zufluchtsort sei und er auf der Bühne abschalten könne: „Aber das gilt auch für die Players Championships oder kleinere Turniere. Die Leute dort sind fantastisch. Sie sorgen dafür, dass man sich normal fühlt und mit beiden Beinen auf dem Boden bleibt.“

Seit dem Schicksalsschlag lief es sportlich nicht mehr gut für Smith. Zwar ließ er mit dem Gewinn beim Players Championship 29 aufhorchen, doch seither gewann er bei den folgenden neun Turnieren nie mehr als zwei Spiele. Hinzu kam am Freitagabend das Erstrunden-Aus bei der Weltmeisterschaft.

Kann Schindler vom Smith-Aus profitieren?

Er muss nun hoffen, dass er nicht allzu viele Plätze in der Weltrangliste verliert. Ihm droht der Sturz aus den Top-16.