Darts-WM: Die traurige Geschichte hinter dem WM-Helden

Johannes Behm 23.12.2025 • 15:15 Uhr Ricky Evans hatte gegen James Wade offenbar besondere Hilfe von oben. Nach einem dramatischen Match kommen dem WM-Star die Tränen.

Nach seinem epischen Sieg gegen den hochfavorisierten James Wade brach Ricky Evans am frühen Montagabend nicht etwa in Jubelgesten aus. Stattdessen hielt der 35-Jährige kurz inne und zeigte nach einer herzlichen Umarmung mit Wade mit seinem Zeigefinger nach oben in Richtung Himmel. Danach kamen ihm die Tränen.

Der emotionale Ausbruch geschah allerdings nicht aufgrund der riesigen Erleichterung nach dem Spiel, sondern aus ganz persönlichen Gründen. „Rapid Ricky” widmete seinen Sieg schließlich seiner verstorbenen Schwester Elisha. (Darts-WM vom 11. Dezember bis 3. Januar LIVE auf SPORT1)

Evans musste sich im März von ihr verabschieden. Sie verstarb im Alter von 31 Jahren nach einer Vielzahl gesundheitlicher Rückschläge. Wegen Problemen mit der Bauchspeicheldrüse und Diabetes war Evans jüngere Schwester schon in den letzten Jahren häufiger zu Krankenhausaufenthalten gezwungen.

Darts-WM: „Meine Schwester hat diesen Doppeltreffer für mich erzielt“

Beim wohl bisher größten Thriller der Darts-WM gegen Wade war Elisha allerdings in den entscheidenden Momenten dennoch bei ihrem älteren Bruder im Alexandra Palace.

„Ich möchte nicht zu emotional werden. Meine Schwester hat diesen Doppeltreffer für mich erzielt“, sagte ein sichtlich mitgenommener Evans nach dem Match. „Elisha, wir sind noch dabei, Mädchen, wir sind noch dabei.“

Danach kehrte bei die Nummer 43 der Order of Merit schließlich doch noch zu seiner humorvollen Art zurück, die man von ihm kennt. „Das Problem ist, dass ich jetzt nach Weihnachten spiele und zu etwas einlaufen muss, das nicht weihnachtlich ist“, scherzte Evans, nach seinem Einzug in die dritte Runde.

Darts-WM: Evans scherzt über Walk-On-Änderung

„Vielleicht laufe ich zu Like a Prayer von Madonna raus“, meinte er mit Hinblick auf sein kommendes Match gegen seinen englischen Landsmann Charlie Manby und witzelte: „Wen interessiert das schon? Ich mache trotzdem weiter.“

Dass sein Match gegen Wade fünf Sätze andauerte - und der letzte Satz ganze zehn Legs brauchte, sei Teil des Plans zur Unterhaltung gewesen. „Stell dir vor, du kommst zum Darts und gewinnst 3:0″, scherzte „Rapid Ricky“. „Was bringt das? Mach es interessant. Mach es spannend. Was bringt es, langweilig zu spielen? Wirf langsam, wirf schnell. Aber mach es interessant.“