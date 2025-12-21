Darts-WM: Diese van Gerwen-Ansage wird Taylor nicht gefallen

SPORT1 21.12.2025 • 11:56 Uhr Wer ist der beste Dartspieler der jüngeren Vergangenheit? Michael van Gerwen findet in der Debatte überraschend deutliche Worte - vor allem in Richtung von Phil Taylor.

16 WM-Titel gewann Phil Taylor in seiner illustren Karriere, Michael van Gerwen steht bei drei. Dennoch hat der Niederländer mit markanten Aussagen klargestellt, wer seiner Meinung nach den Darts-Sport in den vergangenen 20 Jahren dominiert habe. (Darts-WM vom 11. Dezember bis 3. Januar LIVE auf SPORT1)

Zu „100 Prozent“ sei er in diesem Zeitraum der beste Spieler gewesen, stellt MvG im Gespräch mit talkSPORT klar. Zur Einordung: Taylor gewann „nur“ vier seiner WM-Titel nach 2005.

Auf die Frage, ob er „The Power“ irgendwann einmal übertrumpfen könnte, konterte van Gerwen: „Ich habe dafür gesorgt, dass er zurücktritt.“

Sein letztes Spiel im Alexandra Palace absolvierte Taylor im WM-Finale 2018 bei der 2:7-Niederlage gegen Rob Cross. Ein Jahr später gewann van Gerwen seinen dritten und bis heute letzten WM-Titel. Bei zwei WM-Erfolgen stehen aktuell Gary Anderson, Peter Wright und Adrian Lewis.

Darts-WM: Van Gerwen mit mühevollem Auftakt

Etwas zurückhaltender gab sich van Gerwen bei der Frage, wer der beste Spieler der Geschichte sei.

„Es ist schwierig zu vergleichen“, sagte er in Bezug auf die unterschiedlichen Darts-Epochen. Ähnlich sei es im Fußball mit Diego Maradona, Lionel Messi, Pelé oder Johan Cruyff.