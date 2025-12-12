Darts-WM: Diesen Stars drücken Goretzka, Woltemade und Co. die Daumen

Endlich ist die Darts-Weltmeisterschaft 2026 (jede Session live auf SPORT1) gestartet! Der Auftakt am Donnerstagabend war aus deutscher Sicht schon sehr erfolgreich, denn Debütant Arno Merk zog sensationell in die 2. Runde ein.
Gwinn fiebert mit Darts-Stars mit
Die Darts-WM zieht wieder Millionen Fans in ihren Bann. SPORT1 hat im Vorfeld des Turniers etliche Fußballstars gefragt, wem sie die Daumen drücken.
Im Vorfeld des Turniers hat SPORT1 etliche Stars aus der Fußballwelt gefragt, wem sie die Daumen drücken. Leon Goretzka, Nick Woltemade und Co. haben daraufhin Folgendes geantwortet:
Sportpersönlichkeiten
Antwort
Leon Goretzka
„Team Deutschland natürlich und Gary, Gary, Gary, Gary Anderson“
Nick Woltemade
„Gute Frage, Martin Schindler!!“
Maximilian Beier
„Martin Schindler und Michael Smith“
David Raum
„Peter Wright“
Matthias Ginter
„Niko Springer natürlich“
Nadiem Amiri
„Niko Springer natürlich!!! Mainzaaaaa“
Jonas Urbig
„Luke Littler“
Luca Waldschmidt
„Auf deutscher Seite Pikachu und sonst feiere ich Luke Littler“
Keke Topp
„MvG“
Giulia Gwinn
„Natürlich all unseren deutschen Teilnehmern! Wird spannend, ob Luke Littler seinen Titel verteidigen kann!“
Max Kruse
„Bin absoluter Peter-Wright-Fan, also werden die Daumen auch für ihn gedrückt“
Hans Sarpei
„Martin Schindler“
Stefan Effenberg
Maxi Hopp natürlich, Freund von mir… Hoffe er feiert ein erfolgreiches Comeback