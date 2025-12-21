Darts-WM: Dopingsünder Taylor mit emotionaler Botschaft

Johannes Behm 21.12.2025 • 15:04 Uhr Dom Taylor meldet sich nach seinem Doping-Aus bei der Darts-WM erstmals zu Wort - und offenbart in einer emotionalen Botschaft schwere Schicksalsschläge.

Der englische Darts-Profi Dom Taylor hat sich nach seiner Suspendierung von der Darts-WM 2026 aufgrund einer unerlaubten Substanz erstmals persönlich zu Wort gemeldet.

Die englische Boulevardzeitung The Sun zitiert eine nicht öffentlich einsehbare Stellungnahme auf Facebook, in welcher der 27-Jährige sich entschuldigte und zugab, aufgrund von mehreren Tragödien innerhalb seiner Familie zu „Substanzen“ gegriffen zu haben. (Darts-WM vom 11. Dezember bis 3. Januar LIVE auf SPORT1)

„Es ist keine Entschuldigung, aber ich kann es nur auf die Traumata zurückführen“, schrieb Taylor, der in einer emotionalen Botschaft gleich mehrere Schicksalsschläge aufzählte. So habe er im Alter von zwölf Jahren seine Großmutter tot aufgefunden, sein Bruder sei bei einer Herzattacke 45 Minuten nicht ansprechbar gewesen und er habe einen Freund aufgrund eines Hirn-Tumors verloren. All das habe ihn in seiner Kindheit „hart getroffen“. Die Therapie damals sei im Nachhinein nicht ausreichend gewesen.

Taylor will sich nach Weihnachten Hilfe suchen

„Alles, was ich jemals wollte, war, alle stolz zu machen“, schrieb der Engländer. „Ich weiß, dass alle, einschließlich meines Vaters und meiner Familie, sehr verärgert und enttäuscht von mir sind.“

Taylor war bereits letztes Jahr aufgrund eines Dopingvergehens gesperrt worden. Wie es zu dem Rückfall kam, erklärte er wie folgt: „Der Jahrestag des Todes meiner Tochter hat mich dieses Jahr ebenfalls sehr hart getroffen, und da begann ich wieder mit meiner psychischen Gesundheit zu kämpfen und wandte mich wieder Substanzen zu, damit mein Körper und mein Kopf mit den Dingen fertig werden konnten.“