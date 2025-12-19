Darts: WM-Teilnehmer suspendiert!

Newsticker
Dopingfall bei der Darts-WM 2026! Ein WM-Teilnehmer wird mit sofortiger Wirkung suspendiert. Das gibt die PDC in einem Statement bekannt.
Dom Taylor gewinnt sein Debüt im Ally Pally hochverdient mit 3:0 in Sätzen und verliert im ganzen Spiel nur ein Leg gegen Oskar Lukasiak.
Julius Schamburg, Stefan Junold
Dopingfall bei der Darts-WM 2026! Ein WM-Teilnehmer wird mit sofortiger Wirkung suspendiert. Das gibt die PDC in einem Statement bekannt.

Dom Taylor ist von der Darts-WM 2026 ausgeschlossen worden. Das gab die PDC (Professional Darts Corporation) am Freitagnachmittag offiziell bekannt.

„Am 19. Dezember wurde die DRA (Darts Regulation Authority) über ein positives Testergebnis des Spielers Dom Taylor informiert, das bei einer am 14. Dezember durchgeführten Untersuchung festgestellt wurde“, heißt in einem Statement der PDC, gemeinsam mit der DRA.

Darts-WM: Taylor mit sofortiger Wirkung suspendiert

„Aufgrund dessen und in Übereinstimmung mit den einschlägigen DRA-Verfahren wurde Dom Taylor mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme an allen von der DRA regulierten Veranstaltungen suspendiert.“

Taylor hatte die Darts-WM 2025 schon verpasst - ausgerechnet wegen einer Dopingsperre. Nun der nächste positive Doping-Test.

„Diese Angelegenheit wird nun Gegenstand eines Disziplinarverfahrens gemäß den einschlägigen Anti-Doping-Bestimmungen der DRA sein. Die DRA wird bis zum Abschluss dieses vertraulichen Verfahrens keine weiteren Kommentare abgeben“, steht in der offiziellen Erklärung.

Taylor hatte sein Auftaktmatch gegen den Schweden Oskar Lukasiak gewonnen (3:0). Für Samstagabend war sein Zweitrundenduell mit dem Waliser Jonny Clayton angesetzt. Dazu wird es nun nicht kommen. Clayton zieht somit kampflos in die 3. Runde ein.

Doping! Verbotene Substanz bei Taylor nachgewiesen

Nach einer positiven Dopingprobe im Herbst 2024 war Taylor von der DRA (Darts Regulation Authority) gesperrt worden. Bei „The Tower“ war eine verbotene Substanz nachgewiesen worden.

Die folgenden Players Championship Finals und die Weltmeisterschaft 2025 verpasste er aufgrund der Suspendierung. Taylor konnte jedoch nachweisen, dass er das Mittel nicht im Rahmen eines Wettkampfes eingenommen hatte, woraufhin er eine Sperre von einem Monat aufgebrummt bekam.

Um welche Substanz es sich handelte, geriet nie an die Öffentlichkeit. Im Fall einer Verurteilung hätte ihm eine Strafe von zwei Jahren gedroht.

Über starke Leistungen im ablaufenden Jahr schaffte der Mann aus Bristol erneut die Qualifikation für die WM. Bei seinem Debüt im Alexandra Palace wurde er vom Schweden Lukasiak in der ersten Runde kaum gefordert.

Nun ist die WM für Taylor jäh wieder beendet.

