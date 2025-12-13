Darts-WM: Eine Ikone lässt den Ally Pally beben - Paul Lim landet Überraschungs-Coup

Julius Schamburg 13.12.2025 • 21:27 Uhr Bei seiner Rückkehr in den Ally Pally wird Paul Lim von den Fans abgefeiert. Der 71-Jährige bietet einen großen Kampf und beeindruckt damit auch seinen Gegner. Die Fans und Kommentatoren sind begeistert.

Paul Lim ist nach einer großen Show bei der Darts-WM 2026 in die zweite Runde eingezogen.

Der 71 Jahre alte Singapurer - erneut ältester Starter des Turniers - gewann bei seinem WM-Comeback völlig überraschend gegen den Schweden Jeffrey de Graaf mit 3:1 in Sätzen.

Paul Lim versetzt den Ally Pally in Ekstase

Lim startete wie die Feuerwehr und sicherte sich den ersten Satz mit 3:1 in Legs. Dabei spielte er 94,86 Punkte im Average. Das Publikum im Alexandra Palace honorierte die Leistung mit tosendem Applaus.

Bei Lims verwandeltem Satz-Dart zur 1:0-Führung brachen im Publikum alle Dämme, auch Lim konnte sich ein Lächeln nicht verkneifen. Und de Graaf? „Er wirkt komplett geschockt“, sagte SPORT1-Kommentator Basti Schwele nach dem ersten Satz. Der Schwede spielte nur 85,18 Punkte im Average.

Als Lim das erste Leg im vierten Satz gewann und 78 Punkte checkte, sagte Schwele: „Wenn das so weiter geht, zerlegt Paul Lim heute hier den Ally Pally.“

SPORT1-Experte Robert Marijanovic fügte hinzu: „Luke Humphries müsste drei 9-Darter in Folge werfen, um eine Stimmung wie Paul Lim zu erzeugen.“

Darts-WM: Lim gelingt Überraschungs-Coup

De Graaf glich zwar zum 1:1 in Sätzen aus. Die nächsten beiden Durchgänge gingen jedoch wiederum an Lim. Als Lim im dritten Satz 100 Punkte zum 1:1 in Legs mit zwei Darts checkte (Triple-20, Doppel-20) ließ er sich erneut feiern.

Der Mann aus Singapur verwandelte seinen ersten Matchdart auf der Doppel-20 und die Fans flippten aus. „Das gibt‘s doch nicht. Das gibt es doch nicht“, schrie Schwele in sein Mikrofon.

Über die gesamte Partie betrachtet spielte „The Singapore Slinger” 86,22 Punkte im Drei-Dart-Average. „The Rebel“ kam auf 87,19 Punkte. Lim traf 43,48 Prozent seiner Versuche auf die Doppel, bei de Graaf waren es 38,1 Prozent.

Paul Lim zählt seit Jahrzehnten zu den prägendsten Persönlichkeiten im Darts. Der „Singapore Slinger“ hat Kultstatus, ist ein absoluter Fan-Liebling und gilt als Wegbereiter des asiatischen Darts. Trotz seines hohen Alters und Platz 136 in der Order of Merit bleibt er eine feste Größe im Sport.

Eine Legende des Sports

Sein WM-Debüt feierte Lim - der als ehemaliger Koch schon Legenden wie Phil Taylor und Eric Bristow bediente - bereits 1982. Damals allerdings noch bei der BDO, lange bevor es die heutige PDC-WM gab.

Am Samstagabend schockte Lim dann de Graaf. In der zweiten Runde trifft der Fan-Liebling auf Luke Humphries oder Ted Evetts (beide England).

Darts-WM 2026: Nijman problemlos eine Runde weiter

Im zweiten Match der Abendsession setzte sich Wessel Nijman souverän mit 3:0 in Sätzen gegen Karel Sedlacek durch.