Darts-WM: Engländer geben sich keine Blöße

Felix Kunkel 16.12.2025 • 18:40 Uhr Scott Williams und Chris Dobey legen einen überzeugenden Auftakt in die Darts-WM hin.

Die beiden Engländer Scott Williams und Chris Dobey sind in ihren jeweiligen Auftaktspielen bei der Darts-WM (vom 11. Dezember bis 3. Januar LIVE auf SPORT1) ihrer Favoritenrolle gerecht geworden und haben sich keine Blöße gegeben.

Williams setzte sich am Dienstagnachmittag klar mit 3:0 in den Sätzen gegen den Philippiner Paolo Nebrida durch. „Shaggy“ präsentierte sich in starker Form und spielte einen Drei-Dart-Average von 99,25 Punkten.

Ausschlaggebend für den deutlichen Erfolg war vor allem seine hervorragende Doppelquote von 64 Prozent, während Nebrida zu viele Möglichkeiten auf die Doppel ungenutzt ließ. In der zweiten Runde könnte Williams auf den deutschen Qualifikanten Dominik Grüllich treffen, sofern dieser gegen Jermain Wattimena gewinnt.

Darts-WM: Dobey gibt einen Satz ab

Im nachfolgenden Match gewann Dobey gegen den Chinesen Xiaochen Zong mit 3:1. „Hollywood“ ließ dabei immer wieder seine Klasse aufblitzen, kam aufgrund einiger unbeständiger Legs jedoch nicht über einen Schnitt von 92,81 Punkten und eine Doppelquote von 27 Prozent hinaus.

Überraschend stark präsentierte sich derweil der Engländer Justin Hood im zweiten Match des Tages: Mit 3:0 setzte er sich gegen den Waliser Nick Kenny durch. Hood spielte dabei einen Average von rund 100 Punkten, warf fünf 180er und traf 43 Prozent seiner Doppel.

Dienstag, 16. Dezember 2025

Die Ergebnisse der Nachmittagssession:

Alan Soutar (Schottland) - Teemu Harju (Finnland) 3:2

Nick Kenny (Wales) - Justin Hood (England) 0:3

Scott Williams (England) - Paolo Nebrida (Philippinen) 3:0