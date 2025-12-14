Darts-WM: Exot schockt Ex-Major-Champion

SPORT1 14.12.2025 • 14:37 Uhr Ritchie Edhouse verliert überraschend sein Auftaktspiel bei der Darts-WM. Der European-Champion von 2024 setzt damit sein schwaches Jahr fort.

Das ist die nächste große Überraschung bei der Darts-WM 2026! Ritchie Edhouse, European-Champion des vergangenen Jahres, verlor sein Auftaktspiel gegen den Neuseeländer Jonny Tata klar mit 0:3 in Sätzen.

Der immerhin an Position 27 gesetzte Edhouse spielte einen Drei-Dart-Average von 86,96 Punkten. Sein Kontrahent war mit 89,63 Punkten etwas besser.

Auf den Doppelfeldern präsentierte sich Tata zudem deutlich stärker (37,5 Prozent) als Edhouse (23,5 Prozent). Dieser zeigte sich im Interview mit SPORT1 nach dem Spiel glücklich: „Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. 3:0, wie schön das ist.“

Darts-WM: Gelungenes Debüt für Tata

Bei seinem WM-Debüt steht der Neuseeländer damit direkt in der zweiten Runde und hat ein Preisgeld von 10.000 Pfund sicher.