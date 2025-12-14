Darts-WM: Exot schreibt Geschichte

SPORT1 14.12.2025 • 16:48 Uhr Nitin Kumar gewinnt sensationell zum ersten Mal eine Partie bei der Darts-WM. Damit schreibt der Inder Geschichte.

Riesige Sensation und ein Stück Geschichte bei der Darts-WM 2026!

Nitin Kumar hat sein Erstrundenspiel gegen den Niederländer Richard Veenstra dramatisch mit 3:2 in Sätzen gewonnen und ist der erste Inder überhaupt, der im legendären Alexandra Palace ein Spiel bei der Darts-Weltmeisterschaft gewinnen konnte.

Darts-WM: Kumar mit herausragender Doppelquote

Der „Royal Bengal“ spielte besonders auf den Doppeln überragend und versenkte neun seiner zwölf Versuche. Sein niederländischer Gegner brachte lediglich zehn seiner 29 Doppel-Versuche ins Ziel.

Mit 92,74 Punkten im Drei-Dart-Average erreichte Veenstra zwar einen höheren Wert als Kumar (87,30 Punkte), ging jedoch als überraschender Verlierer von der Bühne.

„Stunning Upset“, brüllte Wayne Mardle in der englischen Übertragung bei Sky. „Glückwunsch zur indischen Darts-Geschichte”, sagte SPORT1-Experte Robert Marijanovic.

„Es ist das Wochenende der Sensationen“, sagte Kommentator Basti Schwele. Zuvor hatte der Schwede Andreas Harrysson mit seinem Erfolg gegen Ross Smith (3:2) für die erste große Sensation gesorgt.