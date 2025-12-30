Darts-WM: Gian van Veen stürmt ins Viertelfinale

Julius Schamburg 30.12.2025 • 21:10 Uhr Gian van Veen lässt die Muskeln spielen. Der Niederländer fertigt Charlie Manby ab und könnte nun auf Ex-Weltmeister Luke Humphries treffen.

Gian van Veen steht bei der Darts-WM 2026 im Viertelfinale! Der Junioren-Weltmeister setzte sich im Duell der beiden Youngster gegen Charlie Manby mit 4:1 in Sätzen durch.

Beide Spieler ließen es ordentlich krachen, zauberten insgesamt zehn 180er ins Board und beeindruckten immer wieder mit Highfinishes. So checkte van Veen im vierten Leg des dritten Satzes 132 Punkte zur 2:1-Satzführung.

Im vierten Satz vergab Manby einige Darts auf die Doppel und van Veen war prompt zur Stelle. Der 23-Jährige checkte 88 Punkte zum Satzgewinn über Bullseye. „Der verzeiht keine Fehler“, sagte SPORT1-Kommentator Basti Schwele.

Darts-WM: Mögliches Duell mit Humphries wartet