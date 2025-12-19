Der neunte Turniertag der Darts-WM 2026 in London (vom 11. Dezember bis 3. Januar LIVE auf SPORT1) verspricht erneut hochklassige Duelle.
Darts-WM heute live im Free-TV, Gratis-Stream & Ticker - Erster Auftritt der besten Frau der Welt!
Darts-WM: Tag 9 heute LIVE im TV
Am Freitag steht dabei besonders Nathan Aspinall im Fokus: Der Engländer steigt um 22 Uhr in der Abendsession (ab 20:15 Uhr) ins Turnier ein und trifft auf Lourence Ilagan - ein brisantes Duell, denn Aspinall kämpft seit geraumer Zeit mit Dartitis, die seine Wurfbewegung beeinträchtigt. Zudem wird auch der erste Auftritt der Frauen-Weltmeisterin Beau Greaves mit Spannung erwartet.
Darts-WM: So sehen Sie Tag neun live im Free-TV und Gratis-Stream
- TV: SPORT1
- Stream: SPORT1.de und SPORT1-Kanal auf YouTube
- Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App
Die Darts-WM ist wie schon in den vergangenen Jahren bei SPORT1 zu Hause. SPORT1 überträgt das Geschehen aus dem Ally Pally erneut live im Free-TV sowie im Stream und auf YouTube.
SPORT1 ist bis zum letzten Pfeil am 3. Januar live mit dabei. Die Übertragung am Freitag startet mit der Nachmittagssession ab 13:45 Uhr. Am Abend um 20:15 Uhr beginnt dann die Abendsession. Beide Sessions können auch im Liveticker mitverfolgt werden.
Darts-WM heute Live: Aspinall greift an
Zuerst verspricht die Nachmittagssession Spannung: Um 16:40 Uhr betritt mit Josh Rock eines der spannendsten Talente der WM das Ally-Pally-Oche. Gegen die Engländerin Gemma Hayter will der Nordire den ersten Schritt Richtung Runde zwei machen.
Ab 20:15 Uhr geht es dann in die Abendsession: Zunächst trifft William O’Connor auf Krzysztof Kciuk, ehe Daryl Gurney ab 21:00 Uhr gegen die aktuell beste Frau und Littler-Bezwingerin Beau Greaves gefordert ist.
Um 22:00 Uhr steht anschließend der große Moment für Nathan Aspinall an: der zweimalige WM-Halbfinalist bestreitet sein Auftaktmatch gegen den Lourence Ilagan von den Philippinen und nimmt damit seine nächste Mission im Alexandra Palace in Angriff. Den Abschluss des Tages bilden um 23:00 Uhr Keane Barry und Tim Pusey.
Darts-WM heute live: Die Duelle an Tag neun im Überblick
Freitag, 19. Dezember 2025 – Spielplan im Überblick
Nachmittagssession (ab 13.45 Uhr):
13.45 Uhr: Kevin Doets (NED) – Matthew Dennant (ENG)
14.30 Uhr: Ryan Meikle (ENG) – Jesus Salate (ARG)
15.15 Uhr: Mickey Mansell (NIR) – Leonard Gates (USA)
16.15 Uhr: Josh Rock (NIR) – Gemma Hayter (ENG)
Abendsession (ab 20.15 Uhr):
20.15 Uhr: William O’Connor (IRL) – Krzysztof Kciuk (POL)
21.00 Uhr: Daryl Gurney (NIR) – Beau Greaves (ENG)
22.00 Uhr: Nathan Aspinall (ENG) – Lourence Ilagan (PHI)
23.00 Uhr: Keane Barry (IRL) – Tim Pusey (AUS)