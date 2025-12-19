Darts-WM heute live im Free-TV, Gratis-Stream & Ticker - Erster Auftritt der besten Frau der Welt!

SPORT1 19.12.2025 • 10:30 Uhr Bei der Darts-WM greifen am heutigen neunten Turniertag unter anderem Nathan Aspinall, Daryl Gurney und die beste Frau, Beau Greaves, ins Geschehen ein. SPORT1 ist live im TV, Stream und Ticker mit dabei.

Am Freitag steht dabei besonders Nathan Aspinall im Fokus: Der Engländer steigt um 22 Uhr in der Abendsession (ab 20:15 Uhr) ins Turnier ein und trifft auf Lourence Ilagan - ein brisantes Duell, denn Aspinall kämpft seit geraumer Zeit mit Dartitis, die seine Wurfbewegung beeinträchtigt. Zudem wird auch der erste Auftritt der Frauen-Weltmeisterin Beau Greaves mit Spannung erwartet.

Darts-WM: So sehen Sie Tag neun live im Free-TV und Gratis-Stream

Die Darts-WM ist wie schon in den vergangenen Jahren bei SPORT1 zu Hause. SPORT1 überträgt das Geschehen aus dem Ally Pally erneut live im Free-TV sowie im Stream und auf YouTube .

SPORT1 ist bis zum letzten Pfeil am 3. Januar live mit dabei. Die Übertragung am Freitag startet mit der Nachmittagssession ab 13:45 Uhr. Am Abend um 20:15 Uhr beginnt dann die Abendsession. Beide Sessions können auch im Liveticker mitverfolgt werden.

Darts-WM heute Live: Aspinall greift an

Zuerst verspricht die Nachmittagssession Spannung: Um 16:40 Uhr betritt mit Josh Rock eines der spannendsten Talente der WM das Ally-Pally-Oche. Gegen die Engländerin Gemma Hayter will der Nordire den ersten Schritt Richtung Runde zwei machen.

Ab 20:15 Uhr geht es dann in die Abendsession : Zunächst trifft William O’Connor auf Krzysztof Kciuk, ehe Daryl Gurney ab 21:00 Uhr gegen die aktuell beste Frau und Littler-Bezwingerin Beau Greaves gefordert ist.

Um 22:00 Uhr steht anschließend der große Moment für Nathan Aspinall an: der zweimalige WM-Halbfinalist bestreitet sein Auftaktmatch gegen den Lourence Ilagan von den Philippinen und nimmt damit seine nächste Mission im Alexandra Palace in Angriff. Den Abschluss des Tages bilden um 23:00 Uhr Keane Barry und Tim Pusey.

Darts-WM heute live: Die Duelle an Tag neun im Überblick

Freitag, 19. Dezember 2025 – Spielplan im Überblick

Nachmittagssession (ab 13.45 Uhr):

13.45 Uhr: Kevin Doets (NED) – Matthew Dennant (ENG)

14.30 Uhr: Ryan Meikle (ENG) – Jesus Salate (ARG)

15.15 Uhr: Mickey Mansell (NIR) – Leonard Gates (USA)

16.15 Uhr: Josh Rock (NIR) – Gemma Hayter (ENG)

Abendsession (ab 20.15 Uhr):

20.15 Uhr: William O’Connor (IRL) – Krzysztof Kciuk (POL)

21.00 Uhr: Daryl Gurney (NIR) – Beau Greaves (ENG)

22.00 Uhr: Nathan Aspinall (ENG) – Lourence Ilagan (PHI)