Darts-WM heute live im Free-TV, Gratis-Stream und Ticker - Überzeugt Cross?

SPORT1 12.12.2025 • 10:30 Uhr Die Darts-WM 2026 nimmt mit Tag zwei an Fahrt auf. SPORT1 ist heute live im TV, Stream und Ticker mit dabei.

Denn es stehen eine Nachmittags- und eine Abend-Session auf dem Programm. Das heißt: Auf die Darts-Fans warten acht spannende Begegnungen.

Darts-WM 2026: So sehen Sie Tag zwei heute live im Free-TV und Gratis-Stream

Die Darts-WM 2026 ist wie schon in den letzten Jahren bei SPORT1 zu Hause. SPORT1 überträgt das Geschehen im Ally Pally zum 22. Mal live im Free-TV sowie im Stream und auf YouTube.

SPORT1 ist bis zum letzten Pfeil am 3. Januar live mit dabei. Die Übertragung am Freitag beginnt um 13 Uhr mit dem Countdown zur Darts-WM, ab 13.30 Uhr startet dann das erste von vier Matches der Nachmittags-Session. Die Partien können auch im LIVETICKER mitverfolgt werden.

Darts-WM heute live: Startet Cross erfolgreich?

Den Auftakt in den zweiten Tag machen Niels Zonneveld aus den Niederlanden und der Neuseeländer Haupai Puha. Danach kommt es zum Duell der Altmeister Ian White und Mervyn King, ehe Ryan Searle auf den Niederländer Chris Landman trifft.

Zum Abschluss der Nachmittags-Session trifft der ehemalige Weltmeister Rob Cross auf den Norweger Cor Dekker. Der Champion von 2018 will in diesem Jahr deutlich besser agieren. Bei der WM 2025 scheiterte „Voltage“ bereits in der zweiten Runde an Scott Williams.

Darts-WM: Wie startet Geheimfavorit van Veen?

Am Abend macht das Duell zwischen Ross Smith und dem Schweden Andreas Harrysson den Anfang, ehe Ricky Evans es mit Man Lok Leung aus Hongkong zu tun bekommt.

Im dritten Match des Abends betritt dann erstmals Gian van Veen die Bühne im Ally Pally. Der Niederländer zählt nach seinem Triumph bei der European Darts Championship als einer der Geheimfavoriten für die WM. Er trifft auf Cristo Reyes.

Die Abend-Session beschließen Damon Heta und Steve Lennon. In der ersten Runde müssen drei Sätze zum Weiterkommen gewonnen werden.

Darts-WM heute live: Die Duelle an Tag zwei im Überblick

Freitag, 12. Dezember 2025

Nachmittags-Session ab 13:30 Uhr:

13.30 Uhr: Niels Zonneveld (NED) - Haupai Puha (NZL)

14.30 Uhr: Ian White (ENG) - Mervyn King (ENG)

15.30 Uhr: Ryan Searle (ENG) - Chris Landman (NED)

16.30 Uhr: Rob Cross (ENG) - Cor Dekker (NOR)

Abend-Session ab 20 Uhr: