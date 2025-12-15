Darts-WM heute live im Free-TV, Gratis-Stream und Ticker - Hopp kehrt zurück

SPORT1 15.12.2025 • 10:30 Uhr Am Montag ist Max Hopp erstmals seit fünf Jahren wieder bei der Darts-WM als Teilnehmer am Start. Auch Peter Wright greift ins Geschehen ein.

Auch heute fliegen bei der Darts-WM im Alexandra Palace von London wieder die Pfeile - und mit Max Hopp kehrt ein deutscher Starter auf die große Bühne zurück!

Der frühere Junioren-Weltmeister ist erstmals seit fünf Jahren wieder bei der Darts-WM als Teilnehmer dabei und trifft in Runde eins im ersten Spiel der Abendsession (ab 20.15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) auf den Engländer Martin Lukeman. Zuvor stehen am Nachmittag schon vier weitere Partien auf dem Programm.

Darts-WM 2026: So sehen Sie Tag fünf live im Free-TV und Gratis-Stream

Die Darts-WM ist wie schon in den vergangenen Jahren bei SPORT1 zu Hause. Übertragen wird das Geschehen aus dem Ally Pally zum 22. Mal live im Free-TV sowie im Stream und auf YouTube .

SPORT1 ist bis zum letzten Pfeil am 3. Januar live mit dabei. Die TV-Übertragung am Montag startet mit der Nachmittagssession ab 13.45 Uhr. Am Abend um 20 Uhr startet dann die Abendsession. Die Partien können auch im LIVETICKER mitverfolgt werden.

Darts-WM live: Hopp kehrt zurück

Den Auftakt machen am Montag der Nordire Brendan Dolan und der Engländer Tavis Dudeney, ehe der Schotte Cameron Menzies, die Nummer 26 der PDC Order of Merit, gegen den Engländer Charlie Manby gefordert ist.

Ebenfalls schon am Nachmittag im Einsatz: Der Österreicher Mensur Suljovic muss im dritten Spiel gegen den Kanadier David Cameron ran, bevor der frühere schottische Weltmeister Peter Wright (Nummer 30) die Nachmittagssession mit der Partie gegen Noa-Lynn van Leuven aus den Niederlanden abschließt.

Am Abend schlägt dann die große Stunde von Rückkehrer Hopp, ehe mit dem Niederländer Dirk van Duijvenbode die Nummer 29 der PDC Order of Merit ins Geschehen eingreift. Im vorletzten Spiel des Abends ist mit dem Waliser Jonny Clayton (Nummer 5) einer der Favoriten am Start.

Darts-WM heute live: Die Duelle an Tag fünf im Überblick

Montag, 15. Dezember 2025

Nachmittagssession (ab 13.45 Uhr):

Brendan Dolan (Nordirland) - Tavis Dudeney (England)

Cameron Menzies (Schottland/Nr. 26) - Charlie Manby (England)

Mensur Suljovic (Österreich) - David Cameron (Kanada)

Peter Wright (Schottland/Nr. 30) - Noa-Lynn van Leuven (Niederlande)

Abendsession (ab 20.00 Uhr)

Martin Lukeman (England) - Max Hopp

Dirk van Duijvenbode (Niederlande/Nr. 29) - Andy Baetens (Belgien)

Jonny Clayton (Wales/Nr. 5) - Adam Lipscombe (England)