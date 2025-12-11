Darts-WM: Huybrechts nach Aus gegen Merk "am Boden zerstört"

SPORT1 11.12.2025 • 21:45 Uhr Kim Huybrechts hat gegen Arno Merk zum Start der Darts-WM kaum eine Chance. Nach der „bitteren Enttäuschung” ist der Belgier niedergeschlagen.

Kim Huybrechts ist im Auftaktmatch der Darts-WM 2026 klar an Arno Merk gescheitert. Der Belgier war nach der 1:3-Pleite gegen den deutschen Debütanten bedient, die heimischen Zeitungen und Portale reagierten deutlich.

„Das war nicht gut“, wurde Huybrechts in den belgischen Medien zitiert: „Ich habe schlecht geworfen und dann verliert man. Ich hatte viel Stress und habe auch meine Schulter gespürt.“ Die Zeitung Het Belang van Limburg beschrieb seinen Zustand als „am Boden zerstört“ und „völlig niedergeschlagen“.

Huybrechts am Boden zerstört

Die Nummer 53 der Welt sagte: „Im Training werfe ich fantastisch, aber aus irgendeinem Grund blockiert bei mir seit vier bis fünf Jahren etwas. Jetzt muss ich viel früher als erwartet nach Hause fahren. Das ist sehr schmerzhaft. Es fällt mir jetzt schwer, an die Zukunft zu denken, ich muss das erst einmal verarbeiten.“

Von einer „bitteren Enttäuschung“ schrieb HLN. „The Hurricane” habe „sein Niveau nicht gefunden. Eine Niederlage, die ihn hart treffen wird. Gegen die Nummer 166 durfte es nicht schiefgehen. Aber genau das passierte.“