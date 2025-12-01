Darts-WM: Jana Wosnitza feiert SPORT1-Comeback

SPORT1 01.12.2025 • 20:28 Uhr Der Countdown für die Darts-WM 2026 läuft. Für das Highlight am Jahresende feiert Moderatorin Jana Wosnitza ihr Comeback bei SPORT1.

Der Start der Darts-WM 2026 rückt näher. Ab dem 11. Dezember fliegen im berühmten Alexandra Palace in London wieder die Pfeile in Richtung Scheibe. (Darts-WM 2026 LIVE im TV auf SPORT1, im LIVESTREAM und im LIVETICKER) Jetzt steht fest, dass eine Moderatorin für das Highlight zu SPORT1 zurückkehren wird: Jana Wosnitza.

Wosnitza wird vom 15. bis 19.12.2025 die Moderation der Sendungen übernehmen und damit zum On-Air-Team von SPORT1 für die größte Darts-Party des Jahres gehören. An allen anderen WM-Tagen führt Katharina Kleinfeldt durch das Programm.

Wosnitza moderierte den Doppelpass

„Ich freue mich riesig, in den Ally Pally zurückzukehren und die WM erneut begleiten zu dürfen. Die Darts-WM besitzt eine einzigartige, elektrisierende Atmosphäre, die man kaum in Worte fassen kann. Jeder Abend ist besonders, jeder Moment kann Geschichte schreiben”, erklärte die 32 Jahre alte Wosnitza und fügte hinzu: „Ich bin voller Vorfreude auf die Spiele, die Emotionen und all die unvergesslichen Augenblicke, die uns die Darts-WM 2026 bescheren wird.“

Sie begann 2017 ein Jahrespraktikum bei SPORT1. Von 2018 bis 2020 absolvierte sie ein Volontariat bei dem Sender und übernahm ab 2019 erste Moderationstätigkeiten unter anderem beim Fantalk und der 2. Bundesliga. In den folgenden Jahren war Wosnitza dann auch als Co-Moderatorin eines der Gesichter des Doppelpass.