Darts-WM 2025 im Free-TV und Stream auf SPORT1: Alle Infos im Überblick

SPORT1 03.12.2024 • 15:36 Uhr Die Darts-WM steht vor der Tür - und wie immer ist SPORT1 im Ally Pally am Start! Alle Infos zu den Übertragungen, den deutschen Teilnehmern sowie zum Modus und Preisgeld gibt es hier.

Zusätzlich zu den Routiniers um den ehemaligen Halbfinalisten Gabriel Clemens sowie Martin Schindler und Ricardo Pietreczko werden neben Florian Hempel auch Niko Springer und Kai Gotthardt vertreten sein. So viele deutsche Teilnehmer gab es bislang noch nie. „Es geht nach oben. Niko Springer muss man auf der Rechnung haben - und Kai Gotthardt war auch schon öfter auf der Pro-Tour“, zeigte sich Gabriel Clemens auf einer Presserunde im Vorfeld zuversichtlich. „Da kommt etwas nach.“

Darts-WM 2025: SPORT1 zeigt das Spektakel LIVE

Wie auch schon in den letzten Jahren, ist SPORT1 die perfekte Adresse für die Darts-WM. SPORT1 überträgt das Geschehen rund um den Ally Pally inzwischen zum 21. Mal live im Free-TV sowie im Stream und auf YouTube.

Wie gewohnt gibt es drei Zeitfenster, in denen die WM stattfindet: Vom 15. - 23. Dezember steigen die erste und zweite Runde, bevor es in die dreitätige Weihnachtspause geht. Am ersten Abend tritt traditionell der Titelverteidiger ans Oche - aktueller Weltmeister ist Luke Humphries, der das Finale 2024 gegen Darts-Wunderkind Luke Littler für sich entscheiden konnte.

Darts-WM: Die deutschen Duelle in der 1. Runde:

16. Dezember (15.45 Uhr): Kai Gotthardt - Alan Soutar

- Alan Soutar 17. Dezember (21.15 Uhr): Ricardo Pietreczko - Xiaochen Zong

- Xiaochen Zong 19. Dezember (22.15 Uhr): Niko Springer - Scott Williams

- Scott Williams 20. Dezember (21.15 Uhr): Florian Hempel - Jeffrey de Zwaan

Die Top 32 der Weltrangliste (PDC Order of Merit), darunter Clemens und Schindler, greift erst in der zweiten Runde ins Geschehen ein. Für die beiden deutschen Top-Profis geht das Turnier erst am 19. Dezember (Clemens vs. Zonneveld/Owen) und am 22. Dezember (Schindler vs. Rydz/Grbavac) los.

Darts-WM 2025: Alles zum Modus

Das Turnier startet im Best-of-five-Modus - zunächst werden also drei Satzgewinne benötigt. Dabei ergeben drei gewonnene Legs einen Satz. In der dritten und vierten Runde wird im Best-of-seven-Modus gespielt, im Viertelfinale werden dann schließlich fünf Sätze zum Gewinnen benötigt. Das Prozerede setzt sich im Halbfinale (Best of 11) und Finale (Best of 13) fort.

So viel Preisgeld bekommt der Gewinner der Darts-WM 2025

Der Sieger der Darts-Weltmeisterschaft 2025 erhält ein Preisgeld von einer halben Million Pfund. Der gesamte Preispool setzt sich wie in den vergangenen Jahren schon aus insgesamt 2,5 Millionen Pfund zusammen, die die PDC ausschüttet.