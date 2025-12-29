Darts-WM: Juwel schaltet Publikumsliebling Evans aus

Johannes Vehren 29.12.2025 • 16:17 Uhr Ricky Evans verliert gegen Juwel Charlie Manby bei der Darts-WM und verpasst den Einzug ins Achtelfinale.

Der Publikumsliebling der Darts-WM (vom 11. Dezember bis 3. Januar LIVE auf SPORT1) ist ausgeschieden! Ricky Evans hat sein Drittrundenmatch gegen Debütant Charlie Manby mit 2:4 in Sätzen verloren. Der 35-Jährige verpasst den Einzug ins Achtelfinale.

„Charlie Manby ist eine Aktie, die in England hochgehandelt wird. Er ist ein guter Scorer, aber seine Doppelquote zu Beginn war bodenlos. Am Ende der Partie ist dann alles zusammengekommen. Manby hat es geschafft, Evans zu brechen, der dann teilweise ganz komische Reaktionen gezeigt hat“, ordnete SPORT1-Experte die Partie ein.

Darts-WM: Evans tanzt mit Cheerleaderinnen

Vor dem Duell sorgte Evans für ein großes Highlight: Nach seinen beiden Weihnachts-Walk-ons hat sich der Engländer auch für Montagnachmittag etwas Besonderes überlegt.

Als er zum Song „Like a Prayer“ von Madonna einlief, bekam er beim Abklatschen mit seinen Bekannten zwei grüne Pompons zugereicht. Mit denen ging er auf die Bühne und tanzte zusammen mit den Cheerleaderinnen. Die Fans im Alexandra Palace feierten „Rapid“ dafür lautstark ab. Auch Manby musste schmunzeln und klatschte ihm zu.

Evans‘ Scoring bricht ein

Mit Beginn der Partie lieferten sich beide Akteure ein Duell auf Augenhöhe. Der 20 Jahre alte Manby war zwar der bessere Scorer, hatte aber erhebliche Probleme auf den Doppelfeldern. Evans hingegen stellte seine Kaltschnäuzigkeit unter Beweis und konnte das Spiel zunächst von vorne wegspielen.

Doch dann konnte Manby den vierten Satz im deciding Leg für sich entscheiden, wonach sich die Partie drehte. Das Juwel gewann den fünften Satz souverän mit 3:1 in Legs und ging dadurch das erste Mal in Führung. Evans‘ Scoring brach völlig ein, spielte im sechsten Satz nur noch einen Average von rund 70 Punkten und verlor ihn klar mit 0:3 in Legs. Manby wird im Achtelfinale auf Gian van Veen treffen.

Darts-WM: Hoods Märchen geht weiter