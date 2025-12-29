Darts-WM: Van Gerwens Aussagen über Merk erstaunen

Niklas Senger 29.12.2025 • 07:56 Uhr Michael van Gerwen zieht ins Achtelfinale der Darts-WM ein und schaltet auch den letzten deutschen Spieler im Turnier aus. Der dreimalige Weltmeister tätigt nach dem Duell erstaunliche Aussagen.

Auch wenn Merk immer wieder seine Klasse aufblitzen ließ und im dritten Satz nach zwei Highfinishes (145 und 120 Punkte) und einem Break verkürzen konnte, war der dreimalige Weltmeister am Ende eine Nummer zu groß für den WM-Debüttanten.

MvG: „Musste nicht besonders gut spielen“

Auf die Frage, wie kontrolliert sich der Sieg über Merk angefühlt hatte, reagierte MvG im Anschluss jedoch äußerst selbstsicher. „War es ein Wettbewerb? Für mich nicht“, meinte er und erklärte: „Ich musste nicht besonders gut spielen, um ihn zu schlagen.“

Zudem ging van Gerwen davon aus, dass er „noch mehr abrufen“ könnte, wenn es „nötig gewesen wäre“. Bei einer insgesamt guten Leistung habe ihn auch der zwischenzeitliche Rückschlag nicht aus dem Konzept gebracht: „Natürlich hat er einen Satz gewonnen, aber auch in diesem Satz habe ich gut gespielt.“

Einen ähnlich selbstsicheren Eindruck machte MVG auch im Interview mit SPORT1. „Er hätte etwas mehr tun sollen. Ich glaube, er war zu beeindruckt von meinem Spiel und der Art und Weise, wie ich eingelaufen bin“, verriet van Gerwen nach dem Duell.

Auch wenn MvG bei Sky Sports davor warnte, einen Gegner zu unterschätzen, kamen die Aussagen des 36-Jährigen nicht bei allen Fans gut an.

Fans kritisieren arroganten MVG: „Ich hoffe, er schlägt ihn locker“

Bei X stichelte der deutsche Darts-Spieler David John Schlichting gegen van Gerwen und schrieb: „MVG sagt, dass es für ihn kein Wettkampf war. Seltsam, ich persönlich hätte dann keinen Satz verloren.“

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Auch andere X-User kritisierten das Auftreten des Niederländers und kommentierten mit Blick auf das bevorstehende Achtelfinale unter anderem Dinge wie: „Ich kann die Arroganz von MvG nicht ausstehen, er muss nicht extra betonen, dass es kein Wettkampf war. Ich hoffe, Gary Anderson schlägt ihn locker.“

Auch in den internationalen Medien fanden die Aussagen des Niederländers Beachtung. ESPN titelte: „Van Gerwen spottet über Merk-‘Wettkampf‘“.

Auf der Pressekonferenz nach dem Sechzehntelfinale führte van Gerwen seine Aussagen noch einmal aus und erklärte, Merk vor dem Turnier nicht gekannt zu haben.