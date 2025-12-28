Darts-WM: MvG beendet die letzten deutschen Hoffnungen - "Er war zu beeindruckt"

Julius Schamburg 28.12.2025 • 23:33 Uhr Arno Merk scheidet bei der Darts-WM aus. Der Deutsche lässt immer wieder sein Können aufblitzen, muss sich aber dem dreimaligen Weltmeister Michael van Gerwen geschlagen geben.

„Er hätte etwas mehr tun sollen. Ich glaube, er war zu beeindruckt von meinem Spiel und der Art und Weise, wie ich eingelaufen bin“, verriet van Gerwen im Interview bei SPORT1.

Darts-WM: Merk kontert Blitzstart von MvG

MvG erwischte den besseren Start und schnappte sich Satz eins mit 3:1 in Legs. Auch im zweiten Durchgang behielt der Niederländer die Oberhand (3:0).

In Satz drei spielte Merk dann ganz stark auf. Mit zwei Highfinishes (145 und 120 Punkte) brachte er seine ersten beiden Anwurflegs ins Ziel. Im vierten Leg checkte Merk 67 Punkte zum Break und feierte lautstark seinen ersten Satzgewinn. Das Publikum honorierte die Leistung mit „Arno, Arno Merk“-Sprechchören.

Doch van Gerwen schlug zurück und sicherte sich den vierten Satz mit 3:1 in Legs. Auch im fünften Satz dominierte der Favorit das Geschehen (3:1). MvG verwandelte seinen zweiten Matchdart auf der Doppel-18.

Merk spielte letztlich 90,88 Punkte im Drei-Dart-Average und war bei 46,2 Prozent seiner Würfe auf die Doppel erfolgreich. Van Gerwen kam auf 99,7 Punkte im Schnitt und hatte eine Doppelquote in Höhe von 50 Prozent.

Das schwierige Jahr von Michael van Gerwen

Van Gerwen und Daphne Govers waren von 2014 bis 2025 verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder. Govers äußerte sich jüngst in einem Interview und gab zu, „einen Fehler begangen“ zu haben.

MvG machte in den vergangenen Monaten eine körperliche Veränderung durch und präsentierte sich pünktlich zur WM wieder in aufstrebender Form.

Darts-WM: Ohne deutsche Beteiligung ins Achtelfinale

Damit sind alle acht deutschen Teilnehmer bei der Darts-WM ausgeschieden. Merk, Clemens, Ricardo Pietreczko und Martin Schindler schafften es unter die letzten 32.