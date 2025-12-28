Darts-WM: MvG beendet die letzten deutschen Hoffnungen - "Er war zu beeindruckt"

Die Sensation bleibt aus - alle deutschen Teilnehmer sind raus! Mit Arno Merk ist auch die letzte deutsche Hoffnung bei der Darts-WM 2026 ausgeschieden. (Alle Spiele der Darts-WM LIVE auf SPORT1)
MvG schaltet letzten Deutschen aus
Der WM-Debütant verlor am Sonntagabend in der dritten Runde gegen den dreimaligen Weltmeister Michael van Gerwen mit 1:4 in Sätzen. Im Match zuvor war auch Gabriel Clemens nach einer bravourösen Leistung samt deutschem Rekord-Average an Luke Humphries gescheitert.
„Er hätte etwas mehr tun sollen. Ich glaube, er war zu beeindruckt von meinem Spiel und der Art und Weise, wie ich eingelaufen bin“, verriet van Gerwen im Interview bei SPORT1.
Darts-WM: Merk kontert Blitzstart von MvG
MvG erwischte den besseren Start und schnappte sich Satz eins mit 3:1 in Legs. Auch im zweiten Durchgang behielt der Niederländer die Oberhand (3:0).
In Satz drei spielte Merk dann ganz stark auf. Mit zwei Highfinishes (145 und 120 Punkte) brachte er seine ersten beiden Anwurflegs ins Ziel. Im vierten Leg checkte Merk 67 Punkte zum Break und feierte lautstark seinen ersten Satzgewinn. Das Publikum honorierte die Leistung mit „Arno, Arno Merk“-Sprechchören.
Doch van Gerwen schlug zurück und sicherte sich den vierten Satz mit 3:1 in Legs. Auch im fünften Satz dominierte der Favorit das Geschehen (3:1). MvG verwandelte seinen zweiten Matchdart auf der Doppel-18.
Merk spielte letztlich 90,88 Punkte im Drei-Dart-Average und war bei 46,2 Prozent seiner Würfe auf die Doppel erfolgreich. Van Gerwen kam auf 99,7 Punkte im Schnitt und hatte eine Doppelquote in Höhe von 50 Prozent.
Das schwierige Jahr von Michael van Gerwen
Van Gerwen hat ein schwieriges Jahr hinter sich. Neben sportlichen Dämpfern hatte der 36-Jährige auch persönliche Rückschläge zu verkraften. Im vergangenen Mai verkündete der Darts-Superstar die Trennung von seiner Frau Daphne.
Van Gerwen und Daphne Govers waren von 2014 bis 2025 verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder. Govers äußerte sich jüngst in einem Interview und gab zu, „einen Fehler begangen“ zu haben.
MvG machte in den vergangenen Monaten eine körperliche Veränderung durch und präsentierte sich pünktlich zur WM wieder in aufstrebender Form.
Darts-WM: Ohne deutsche Beteiligung ins Achtelfinale
Damit sind alle acht deutschen Teilnehmer bei der Darts-WM ausgeschieden. Merk, Clemens, Ricardo Pietreczko und Martin Schindler schafften es unter die letzten 32.
Dominik Grüllich, Lukas Wenig und Niko Springer waren bereits in der ersten Runde ausgeschieden. SPORT1-Experte Max Hopp musste sich in Runde zwei Luke Woodhouse aus England geschlagen geben.