Darts-WM>

Darts-WM: Kracher! Littler trifft auf Ex-Weltmeister

Littler trifft auf Ex-Weltmeister

Rob Cross zieht ins Achtelfinale der Darts-WM ein. Der Weltmeister von 2018 bezwingt Damon Heta und trifft nun auf Luke Littler.
Luke Littler ist nicht zu stoppen. Gegen Suljović lässt der Titelverteidiger keine Zweifel an seinem Favoritenstatus und bricht seinen eigenen Average-Rekord.
Johannes Vehren
Das Achtelfinalticket ist gebucht! Rob Cross hat sein Drittrundenmatch bei der Darts-WM (vom 11. Dezember bis 3. Januar LIVE auf SPORT1) gegen Damon Heta souverän mit 4:0 in Sätzen gewonnen.

Der Weltmeister von 2018 spielte einen Average von 94,11 Punkten sowie eine Doppelquote von 46,2 Prozent. Heta kam auf durchschnittlich auf 92,54 Zähler pro Aufnahme, gepaart mit einer Checkoutquote von 31,6 Prozent.

Darts-WM: Achtelfinalkracher zwischen Littler und Cross

Über die gesamte Partie hinweg waren beide Spieler zwar auf einem ähnlichen Niveau, doch Heta ließ unter Druck zu viele Versuche auf die Doppelfelder liegen. Dies nutzte Cross gnadenlos aus.

Im Achtelfinale kommt es am Montag zum Kracher gegen den aktuellen Weltmeister Luke Littler. Der 18-Jährige zog am Samstagabend im Schnelldurchgang innerhalb von 25 Minuten gegen Mensur Suljovic in die nächste Runde ein.

