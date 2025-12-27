Darts-WM: Littler krönt Machtdemonstration mit Rekord - "Das ist unverschämtes Talent"

Julius Schamburg , Benjamin Zügner 28.12.2025 • 00:16 Uhr Luke Littler steht bei der Darts-WM im Achtelfinale. Der Topfavorit lässt Kultprofi Mensur Suljovic nicht den Hauch einer Chance und stellt dabei einen neuen persönlichen Rekord auf.

Der Topfavorit gibt sich keine Blöße! Luke Littler ist bei der Darts-WM 2026 souverän ins Achtelfinale eingezogen.

Das 18 Jahre alte Wunderkind aus England behauptete sich gegen den Österreicher Mensur Suljovic mit 4:0 in Sätzen. (Darts-WM vom 11. Dezember bis 3. Januar LIVE auf SPORT1)

Littler? „Der will alles zerstören“

„Das ist das Gefährliche für den Rest des Feldes. Dieser Typ will nicht nur gewinnen, der will alles zerstören, alle Rekorde brechen. Das ist unverschämtes Talent“, sagte SPORT1-Experte Robert Marijanovic nach dem dritten Satz.

Littler verwandelte schließlich seinen zweiten Matchdart auf der Doppel-3. Bemerkenswert: Der Überflieger spielte 107,09 Punkte im Drei-Dart-Average - neuer persönlicher WM-Rekord! Dieser lag zuvor bei 106,12 Punkten. Außerdem war „The Nuke“ bei 70,6 (!) Prozent seiner Würfe auf die Doppel erfolgreich.

Littler nach fulminanter Show zum Scherzen aufgelegt

Auf der Pressekonferenz wurde Littler auf seinen beeindruckenden Average angesprochen: „Ich habe erst nach dem ersten Satz geschaut, da habe ich 109 Punkte im Average gespielt. Dann habe ich leider um zwei Punkte nachgelassen”, sagte Littler mit einem Augenzwinkern.

Und ob er eine Wette mit jemandem hat, wie wenig Zeit er auf der Bühne verbringen kann? „25 Minuten auf der Bühne sind nicht so schlecht.“

„The Gentle“ kam auf 96,21 Punkte im Average und traf 50 Prozent seiner Würfe auf die Doppel.

Darts-WM 2026: Zoff zwischen Cullen und Suljovic

Im Vorfeld hatte sich Suljovic noch gerechtfertigt, was die neuerlichen Betrugsvorwürfe von Mitstreiter Joe Cullen anging. Nun ist auch die WM-Kampagne des Österreichers beendet. Von Littler hatte Suljovic im Zoff mit Cullen noch Rückendeckung erhalten.