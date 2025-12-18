Darts-WM: Kultfigur "ist noch nicht fertig!"

Moritz Pleßmann 18.12.2025 • 10:32 Uhr Simon Whitlock verpasst bei seinem WM-Comeback knapp den Sieg. Ans Aufhören denkt der Australier aber nicht.

Darts-Ikone und Kultfigur Simon Whitlock hat sich nach seinem knappen Aus bei der Darts-WM (bis 3. Januar LIVE auf SPORT1) zu seiner Zukunft geäußert.

„’The Wizard’ ist noch nicht fertig!“, schrieb er in einem Post bei X nach seiner 2:3-Niederlage gegen Connor Scutt und kündigte an, weitermachen zu wollen. Dort bedankte er sich auch bei den Fans und seinen Sponsoren „für all die Unterstützung“ bei dieser WM.

Es war die insgesamt 17. Teilnahme bei einer PDC-WM für den „Wizard“, der 2003 debütierte. Nach fünf Teilnahmen bei der BDO, wo er unter anderem 2008 das WM-Finale erreichte, spielte der 56-Jährige seit 2010 wieder für die PDC.

Sein größter Erfolg auf der WM-Bühne war das Erreichen des Finals 2010. Nach Siegen gegen unter anderem James Wade und Raymond van Barneveld erwies sich Legende Phil Taylor als zu stark, Whitlock verlor mit 3:7 in Sätzen.

Darts-WM: Whitlock weiter ohne Tour Card

2024 verpasste Whitlock erstmals nach gut 15 Jahren die Qualifikation für die kommende WM und verlor dadurch auch seine Tour Card. Über die neu geschaffene ANZ Premier League, die er gewinnen konnte, stand er nach einem Jahr Pause wieder im Alexandra Palace.

„Ich habe es wirklich genossen, wieder auf der Ally Pally-Bühne zu stehen“, sagte Whitlock, der seinem Bezwinger Connor Scutt noch viel Glück im Turnierverlauf wünschte.