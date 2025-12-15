Darts-WM: Kultfigur bietet großen Kampf! Simon Whitlock in Runde eins dramatisch ausgeschieden

Julius Schamburg 16.12.2025 • 00:28 Uhr Bei seiner Rückkehr auf die Ally-Pally-Bühne erlebt Simon Whitlock einen dramatischen Abend. Der Australier verliert sein Auftaktmatch nach einem waschechten Krimi.

Simon Whitlock ist bei der Darts-WM 2026 (alle Spiele LIVE auf SPORT1) in der ersten Runde auf dramatische Art und Weise ausgeschieden. „The Wizard“ verlor sein Auftaktspiel gegen den Engländer Connor Scutt mit 2:3 in Sätzen.

Der WM-Finalist von 2010 tat sich anfangs gegen Scutt sehr schwer, stellte mit fortschreitender Spieldauer aber immer wieder sein Können unter Beweis. Seine Aufholjagd blieb jedoch ungekrönt.

Am Ende stand ein Drei-Dart-Average von 85,82 Punkten bei Whitlock zu Buche, bei Scutt waren es 90,7 Punkte im Average. Auf die Doppel war Whitlock bei 35,71 Prozent seiner Versuche erfolgreich. „Sniper“ traf 35,14 Prozent seiner Würfe auf die Doppel.

„Simon Whitlock vergeht hier langsam der Spaß“

„Simon Whitlock vergeht hier langsam der Spaß“, sagte SPORT1-Kommentator Basti Schwele, als Scutt im dritten Satz eine 180 von Whitlock mit einem Maximum konterte.

Aber „The Wizard” ließ auch immer wieder sein Können aufblitzen, so auch, als er im dritten Leg des dritten Satzes 167 Punkte checkte (Triple-19, Triple-20, Bullseye). Den Satz gewann der Australier schließlich im Decider. Auch den vierten Satz sicherte sich Whitlock im fünften Leg.

Im entscheidenden Moment spielte Scutt dann groß auf. Der Engländer lag im fünften Satz mit 2:1 in Legs vorne und spielte dann sieben (!) perfekte Darts. Scutt verwandelte schließlich seinen neunten Matchdart auf der Doppel-4.

Der Kult-Profi aus Australien musste bei der vergangenen WM zusehen und verlor seine Tourcard. Dieses Jahr ist für Whitlock in Runde eins Endstation. Scutt trifft in Runde zwei auf Gary Anderson.

Darts-WM: Hopp siegreich - Clayton tut sich schwer

Im ersten Match der Abendsession gestaltete Max Hopp seine Rückkehr in den Ally Pally erfolgreich. Der Deutsche gewann gegen den Engländer Martin Lukeman mit 3:1 in Sätzen.

Zwischen Dirk van Duijvenbode und Andy Baetens entwickelte sich ein echter Krimi. „Aubergenius“ lag gegen Baetens mit 1:2 in Sätzen zurück, konnte mit seinem Power-Scoring das Ruder aber noch rumreißen.

Jonny Clayton tat sich gegen Adam Lipscombe unerwartet schwer und landete einen hart umkämpften Sieg (3:1). Der Waliser bekommt es in der zweiten Runde mit Dom Taylor zu tun.

Die Ergebnisse der Abendsession:

Martin Lukeman (England) - Max Hopp 1:3

Dirk van Duijvenbode (Niederlande/Nr. 29) - Andy Baetens (Belgien) 3:2

Jonny Clayton (Wales/Nr. 5) - Adam Lipscombe (England) 3:1