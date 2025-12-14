Darts-WM: Lim reagiert mit Verwunderung auf Littler-Aussage

Stefan Junold 14.12.2025 • 10:11 Uhr Paul Lim sorgt in Runde eins bei der Darts-WM mit seinem Sieg gegen Jeffrey de Graaf für eine große Überraschung. Im Anschluss reagiert der Singapurer auf die Aussage eines Superstars der Szene.

Darts-Legende Paul Lim hat mit Verwunderung reagiert, als er auf der Pressekonferenz nach seinem 3:1-Sieg gegen Jeffrey de Graaf bei der PDC-WM 2026 auf eine Aussage von Luke Littler angesprochen wurde.

„Ich dachte, es wäre ein Witz. Er müsste nicht bei Sinnen gewesen sein“, sagte der Singapurer lachend. Vor der Auslosung der Weltmeisterschaft hatte der Titelverteidiger erklärt, dass es zwei Personen gebe, gegen die er nicht in der ersten Runde spielen wolle: Beau Greaves und Lim.

Lim reagiert mit Verwunderung auf Littler-Aussage

„Ich weiß nicht, warum er das gesagt hat. Aber ich sehe das als ein Kompliment. Vielleicht meinte er, dass die Zuschauer hinter mir stehen würden“, schob der 71-Jährige hinterher.

Zuvor hatte er einen überraschenden und ebenso furiosen Auftritt hingelegt, wofür er von der Menge im Alexandra Palace in London extrem gefeiert worden war.

Als ältester Spieler der Geschichte steht Lim nun in der zweiten Runde, wo er es am Montag, 22. Dezember mit Luke Humphries zu tun bekommt.