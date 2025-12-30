Darts-WM: Littlers Mutter vergreift sich im Ton

Daniel Höhn 30.12.2025 • 20:44 Uhr Die Nickeligkeiten zwischen Weltmeister Luke Littler und dem Publikum im Ally Pally sorgen weiter für Schlagzeilen. Nun schaltet sich die Mutter des Engländers ein und beleidigt die Fans.

Die Mutter von Darts-Weltmeister Luke Littler hat sich in die Auseinandersetzungen ihres Sohnes mit dem Publikum im Londoner Ally Pally eingemischt.

Littler hatte nach dem 4:2-Sieg im Achtelfinale gegen Rob Cross über die Buhrufe und Pfiffe bei Sky Sport gesagt: „Ich möchte nur eins sagen: Ihr bezahlt für die Tickets und Ihr bezahlt mein Preisgeld, also danke für mein Geld. Danke, dass ihr mich ausgebuht habt! Danke! Danke!“

„Wie Idioten dazusitzen und zu buhen“

Darauf antwortete ein User bei der Plattform X: „Also darf Littler ein ganzes Publikum, das sein hart verdientes Geld bezahlt hat, um ihn spielen zu sehen, finanziell verspotten, aber ich darf ihn nicht ‚kleiner Pudding‘ nennen, nur weil er 18 ist? Mach mir bitte nichts vor!“

Daraufhin nahm Littlers Mutter Lisa ihren Sohn in Schutz: „Also kaufen sie sich mit ihrem hart verdienten Geld Tickets, um dann wie Idioten dazusitzen und zu buhen.“

Ein anderer X-User meinte: „Littler ist wohl der unerträglichste und arroganteste Typ im ganzen Sport! Ich kann ihn nicht ausstehen - einfach ein furchtbar unsympathischer Mensch.“

Auch das wollte Lisa Littler so nicht stehen lassen und konterte ironisch: „Luke wird jetzt nicht schlafen können.“ Nach den Worten waren zwei Lach-Smileys sowie ein Stinkefinger zu sehen.